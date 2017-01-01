Телевидение
ТНТ (2.01.17)
02 февраля
ТРТР (2.01.17)
02 февраля
ТНТ (1.01.17)
01 февраля
ТРТР (1.01.17)
01 февраля
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
Тюменская арена (29.1.17)
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
ТНТ (2.01.17)
02 февраля
ТРТР (2.01.17)
02 февраля
ТНТ (1.01.17)
01 февраля
ТРТР (1.01.17)
01 февраля
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
Тюменская арена (29.1.17)
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
«Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО)
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Тюменцы могут стать лидерами «Кубка Иртыша» (ОНЛАЙН)
04 февраля, 00:12Футбол
Футбольный клуб «Тюмень» четвёртого февраля проведёт очередной поединок в рамках «Кубка Иртыша», проходящего в Омске ...
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Тюменцы снова потерпели поражение от «Сибиряка» (ОНЛАЙН)
03 февраля, 19:03Мини-футбол
Мини-футбольный клуб «Тюмень» не может победить в третьей игре кряду в чемпионате российской суперлиги ...
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Никита Теленков: «Лучше набирать форму через игры»
03 февраля, 17:45Футбол
Футбольный клуб «Тюмень» разгромил «Кызыл-Жар» из Казахстана в матче «Кубка Иртыша», проходящего в Омске – 4:0 ...
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Тюменские студенты продолжают брать медали в Алматы
03 февраля, 14:00Биатлон
В Алматы на Всемирной Универсиаде программу биатлонных соревнований продолжил женский пасьют ...
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Сергей Пайор: «Мы знали, что пензенский клуб сейчас на ходу»
04 февраля, 00:26Хоккей
В гостевом матче чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» одолел пензенский «Дизель» - 3:1. Нападающий сибирского клуба Сергей Пайор поделился мнением.
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Андрей Павленко: «Молодые парни очень стараются»
03 февраля, 23:08Футбол
В Омске на Кубке Иртыша» футбольный клуб «Тюмень» провёл уже два мата. Разойдясь миром с «Енисеем-м» из Красноярска (2:2) и обыграв «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0). В обеих встречах голами отличился главный старожил сибиряков – хавбек Андрей Павленко. Мнением о турнире он поделился с корреспондентом АСН «Тюменская арена».
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Андрей Иванов: «Ретивых все сделал красиво»
03 февраля, 20:20Лыжные гонки
Минувшие сутки получились невероятно успешными для сборной Тюменской области по лыжным гонкам. На первенстве мира в США золото на дистанции 15 км свободным стилем выиграл среди молодёжи до 23-х лет Александр Большунов. Третьим в этом старте оказался Денис Спицов. А на предолимпийской неделе в Южной Корее блеснули спринтеры. В Пхёнчхане в рамках Кубка мира в индивидуальных стартах «классикой» победил Глеб Ретивых. Третьим оказался Андрей Парфёнов.
Хоккей
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«Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО)
03 февраля, 23:35
Тюменский «Рубин» в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги справился с пензенским «Дизелем» - 3:1.
- Сергей Пайор: «Мы знали, что пензенский клуб сейчас на ходу» 04 февраля, 00:26
- 31.01Евгений Михалкевич: «С игроками нужно разговаривать»
- 30.01«Мамонты» сокрушили тюменцев (ФОТО, ВИДЕО)
- 29.01Евгений Михалкевич: «От любви до ненависти - одна заброшенная шайба»
- 27.01Андрей Чибисов: «Когда соперники устают, мы включаем эмоции»
- 27.01Евгений Михалкевич: «Соперники не подпускали нас к воротам»
- 25.01Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись»
- 25.01Евгений Михалкевич: «Мы знали, что соперник начнёт встречу активно»
- 25.01Тюменцы сразятся в Уфе с «Толпаром»
- 25.01Денис Сандер сыграет против «Рубина» (ВИДЕО)
- 23.01Алексей Ложкин: «Надо выбросить из головы мысли, что мы уже в плей-офф»
- 23.01Евгений Михалкевич: «У многих наших игроков закружилась голова от успехов»
- 22.01«Легион» пропустил гораздо больше, чем забросил…
- 22.01Евгений Михалкевич: «Требования к игрокам у нас простые»
Мини-футбол
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Тюменцы снова потерпели поражение от «Сибиряка» (ОНЛАЙН)
03 февраля, 19:03
Мини-футбольный клуб «Тюмень» не может победить в третьей игре кряду в чемпионате российской суперлиги. Чёрно-белые опять уступили на выезде новосибирскому «Сибиряку» - 2:5.
- Евгений Осинцев: «Игра до конца держала в напряжении…» 03 февраля, 19:41
- 02.02Тюменцев ждут битвы в Новосибирске (ОНЛАЙН)
- 02.02Аксентиевич сможет сыграть в Новосибирске
- 01.02Александр Марфенко: «Больше не будем дарить очки соперникам»
- 01.02Иван Чишкала: «Обошлось без провокаций…»
- 31.01Николай Иванов: «Будем работать над тактикой»
- 29.01Ишимская команда разгромила дубль «Сибиряка»
- 29.01Артем Ниязов: «Рикардиньо умеет все»
- 28.01Максим Емельянов: «Никто не хочет уступать…»
- 27.01Дубль Джони не выручил в Бердске
- 26.01Дублеры споткнулись на старте
- 23.01Тюменки упрочили лидерство на «Востоке» (ФОТО)
- 23.01Абышев сделал дубль и получил «горчичник»
- 20.01Евгений Осинцев: «Вижу Курбатова игроком основы»
Фото
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант-Калининец» (Екатеринбург) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
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Футбол
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Тюменцы разгромили «Кызыл-Жар»! (ОНЛАЙН)
03 февраля, 15:29
В Омске в рамках футбольного турнира «Кубок Иртыша» ФК «Тюмень» встретился с казахстанской дружиной «Кызыл-Жар» из Петропавловска. Подопечные Александра Ивченко уверенно разгромили соперника – 4:0.
- Тюменцы могут стать лидерами «Кубка Иртыша» (ОНЛАЙН) 04 февраля, 00:12
- 03.02Радченко и Салимов находятся в «Тюмени» на просмотре
- 02.02Алексей Пустозёров: «С молодыми игралось нормально»
- 02.02Александр Ивченко: «Нашей основе щелкнули по носу»
- 02.02Пономарев и Заславский помогли «Иртышу»
- 02.02Земфира Халикова вызвана в Испанию
- 01.02ФК «Тюмень» турнир в Омске начнет с отдыха…
- 25.01Андрей Павленко: «Новый год отмечал в Тюмени»
- 24.01Даниил Карпов: «Команда приняла меня хорошо»
- 23.01Алексей Пустозеров: «Выбирался в лес на пробежки»
- 20.01ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников!
- 13.01Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан
- 13.01Виктор Тренев: «Возвращаем тюменцев из других городов»
- 10.01Данил Кленкин тренируется с «Крыльями Советов»
Биатлон
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Старых и Логинов едут на чемпионат мира!
01 февраля, 18:40
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону. Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
- Тюменские студенты продолжают брать медали в Алматы 03 февраля, 14:00
- 02.02Николай Полухин: «Мы в любой момент готовы выйти на старт»
- 01.02Луиза Носкова: «Тренерский штаб сделал разумный выбор»
- 29.01Леонид Гурьев: «Старых справилась блестяще»
- 28.01Ирина Старых стала чемпионкой Европы в пасьюте!
- 27.01Луиза Носкова: «В пасьюте можем продолжить медальную серию»
- 27.01Владимир Якушев: «Будем бороться за чемпионат мира в Тюмени»
- 27.01Ирина Старых выступит в спринте
- 27.01Евгений Гараничев будет отстаивать титул
- 25.01Ирина Старых выиграла золото континентального форума
- 25.01Владимир Якушев поздравил Логинова и Слепова с медалями чемпионата Европы
- 25.01Максим Кугаевский: « Логинов вложил все силы в мечту вернуться»
- 25.01Евгений Гараничев: «Конкуренция в сборной заставляет расти»
- 22.01Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте
Волейбол
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Анастасия Косолапова: «Думала, что сезон пропущу…»
02 февраля, 09:48
Блокирующая Анастасия Косолапова пополнила ряды волейбольного клуба «Тюмень-ТюмГУ» перед минувшим туром чемпионата страны среди команд высшей лиги «А». В нём сибирячки дома дважды уступили «Северянке» из Череповца – 0:3, 1:3.
- Лидеры сыграют в Тюмени 03 февраля, 10:15
- 29.01Игорь Гайдабура: «Наша главная беда – прием»
- 29.01Анастасия Чибрик: «Против сильного соперника играть интересно»
- 28.01Захар Пилипенко: «Игрой команды я остался недоволен»
- 27.01Анастасия Петряева: «Стараюсь не волноваться…»
- 26.01Тюменки остались без капитана…
- 25.01Сагадат Молдагумаров: «Быть связующим мне предложил Мерман»
- 24.01Анастасия Чибрик: «Во втором матче играли без нервов»
- 23.01Ирина Климанова: «Пришлось играть непривычную роль»
- 23.01Виталий Пастарнак: «Девчонок поразила инфекция…»
- 22.01Игорь Гайдабура: «Нашим волейболисткам вызывали «Скорую помощь»
- 22.01Дмитрий Рыков: «Не стали рисковать здоровьем игроков»
- 22.01В Ижевске проиграли лидеру
- 20.01Постараются вновь обыграть лидера
Лыжные гонки
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Глеб Ретивых выиграл Кубок мира на олимпийской трассе
03 февраля, 17:00
Восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам стартовал в Южной Корее. В Пхенчхане проходит предолимпийская неделя.
- Андрей Иванов: «Ретивых все сделал красиво» 03 февраля, 20:20
- 03.02Егор Березин: «Финал – как фильм со спецэффектами»
- 02.02Егор Березин взял бронзу Всемирной Универсиады
- 01.02Андрей Иванов: «Большунов мог бороться за золото»
- 01.02Александр Большунов взял серебро в США
- 31.01Тюменка в США добралась до полуфинала
- 27.01Тюменцы побегут в США на олимпийской трассе
- 24.01Тюменцы отправятся на Универсиаду
- 23.01В Заинске отличились тюменские студенты
- 20.01Белову и Легкову разрешили тренироваться в сборной
- 19.01Веденина и Рочева выступят в Швеции
- 16.01Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах
- 16.01Финал Кубка мира из Тюмени перенесли в Квебек
- 15.01Устюгову помешало падение, Матвеева взяла два золота
Баскетбол
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Андрей Кириленко: «Поражен тюменским гостеприимством»
01 февраля, 14:50
Президент РФБ, звезда Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко завершил визит в Тюменскую область. Сначала в столице региона он открыл новую площадку, которая была отреставрирована совместными усилиями компании СИБУР и НБА. На следующий день «АК-47» провёл встречу и мастер-класс с тобольскими детьми.
- Дэвид Уоттс: «В России много талантливых детей» 01 февраля, 10:32
- 30.01Дмитрий Конов: «Мы создаем очаги развития баскетбола» (ФОТО)
- 27.01«Нефтяники» преследуют курсантов
- 23.01Иван Бернацкий: «Финал стал серьезным экзаменом…»
- 23.01Григорий Скрынник: «В перерыве тренер дает нам мед»
- 20.01Артем Фасеев «кинул» банкиров
- 19.01Сургутяне покорили «Урал»
- 13.01Тоболяки уступили в Уфе
- 11.01Григорий Скрынник «нагрузил» москвичей
- 10.01Сургутяне взобрались на вершину
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
Шахматы
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В Тюмени появился новый чемпион в классических шахматах
31 января, 13:20
В Тюмени завершился чемпионат города по классическим шахматам. Восемь десятков сибиряков нынче решили сражаться за награды. Призёры стали известны после партий девятого тура.
- Испугал гроссмейстера черным матом 01 февраля, 13:58
- 27.01Близится «классическая» развязка
- 27.01Шахматистам дадут полмиллиона за победу
- 19.01В чемпионате Тюмени грядет боевой уикенд
- 10.01Двинули вперед шахматные армии
- 09.01Тюменец будет биться за международный балл
- 09.01Рождество отметили молниеносными партиями
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев