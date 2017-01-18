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    • Владимир Якушев поздравил Старых с победой Владимир Якушев поздравил Старых с победой
    26 января, 10:55Биатлон

    Владимир Якушев поздравил Старых с победой

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    • ТДСК послал «Бойца» в нокаут! ТДСК послал «Бойца» в нокаут! ТДСК послал «Бойца» в нокаут! 26 января, 14:28Мини-футбол

       Очередной результативный поединок состоялся с участием «Бойца», который выступает в чемпионате Тюмени по мини-футболу среди клубов суперлиги. Со счётом 2:15 этот коллектив уступил представителям ТДСК.

    • Ярослава в Уфе принесла Тюмени золото Ярослава в Уфе принесла Тюмени золото Ярослава в Уфе принесла Тюмени золото 26 января, 14:22Биатлон

       В Уфе стартовал пятый этап Кубка России по биатлону. Соревнования открыл спринт.

    • Алена Конушина: «Показали нескучную игру с «Атлантом» Алена Конушина: «Показали нескучную игру с «Атлантом» Алена Конушина: «Показали нескучную игру с «Атлантом» 26 января, 14:22Мини-футбол

       Тюменский «Запсибколледж» является безоговорочным лидером чемпионата России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (дивизион «Восток»). Недавно команда Евгения Беломоина добилась очередных побед в домашнем туре на площадке СК «Атлант» в Ялуторовске. У сибирячек первые голы в «вышке» провела 18-летняя Алёна Конушина.    

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