Телевидение
Александр Касперович на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Дмитрий Малышко после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Евгений Гараничев после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Рикко Гросс после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Татьяна Акимова после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Ирина Услугина после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
◄ЛМ► МФК «Тюмень» (2:2) «Прогресс» (Глазов)
15 января
Тюменская арена (15.1.17)
15 января
Виктор Майгуров на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Ирина Услугина после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Ольга Подчуфарова после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Евгений Гараничев на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Татьяна Акимова после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Анастасия Кузьмина после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Кристина Ильченко после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Александр Касперович на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Дмитрий Малышко после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Евгений Гараничев после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Рикко Гросс после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Татьяна Акимова после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Ирина Услугина после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
◄ЛМ► МФК «Тюмень» (2:2) «Прогресс» (Глазов)
15 января
Тюменская арена (15.1.17)
15 января
Виктор Майгуров на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Ирина Услугина после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Ольга Подчуфарова после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Евгений Гараничев на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Татьяна Акимова после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Анастасия Кузьмина после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
Кристина Ильченко после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
14 января
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Владимир Гусев: «Егор Кунгурцев сыграл спокойно и уверенно»
16 января, 15:17Хоккей
В Уфе состоялся матч на «Кубок Вызова» Молодёжной хоккейной лиги с участием сборных конференций «Восток» и «Запад» ...
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На тюменцев надвигается «Буран» (ВИДЕО)
16 января, 11:10Хоккей
Тюменский «Рубин» 16 января проведёт очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги ...
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Александр Касперович: «Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце»
15 января, 20:28Биатлон
Пятый этап Кубка планеты по биатлону завершился в немецком Рупольдинге ...
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Евгений Гараничев: «Лыжный ход занесу в актив, стрельбу – в пассив» (ВИДЕО)
15 января, 16:54Биатлон
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев как на качелях провёл пасьют в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге ...
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Глеб Радченко помог добыть путевку
16 января, 13:51Волейбол
В греческом Аргосе прошёл квалификационный волейбольный турнир среди юниоров (до 19 лет). Сборная России успешно решила задачу выхода на первенство Европы. В её составе выступал тюменец Глеб Радченко.
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«Рубин» покинули два форварда и один защитник
16 января, 13:50Хоккей
В составе тюменского ХК «Рубин» произошли изменения. Были прекращены трудовые отношения с защитником Григорием Серкиным, а также нападающими - Александром Шибаевым и Маратом Фахрутдиновым.
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Давид Асланян: «Опять пропустили с дальней штанги…»
16 января, 13:49Мини-футбол
Мини-футбольный клуб «Тюмень» в домашнем матчем чемпионата России сыграл вничью с глазовским «Прогрессом» - 2:2. Хозяева дважды вели в счёте. Игрок сибиряков Давид Асланян поделился эмоциями от поединка.
Хоккей
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«Рубин» открыл счет победам в 2017 году! (ВИДЕО)
14 января, 21:10
Важную победу одержал тюменский «Рубин» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Чехове подопечные Евгения Михалкевича усмирили местную «Звезду» - 3:1. Таким образом, они открыли счёт своим викториям в 2017 году.
- «Рубин» покинули два форварда и один защитник 16 января, 13:50
- 14.01Виталий Каменев: «Главное, чтобы команда побеждала»
- 14.01Евгений Михалкевич: «После поражения в Питере команда сплотилась»
- 13.01Евгений Михалкевич: «Не смогли подстроиться под скорость соперника»
- 12.01«Рубин» крупно уступил в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)
- 12.01Александр Локтев: «Владимир Тарасенко поделился с нами опытом»
- 11.01Тюменцы стреляли по «снайперам» вхолостую (ВИДЕО)
- 10.01Владимир Гусев: «Через горечь поражений придём к победам»
- 10.01Тюменцы уступили в бою со «снайперами» (ФОТО, ВИДЕО)
- 10.01«Медведи» выздоравливают в Тюмени
- 10.01На тюменский лед выйдут «снайперы» (ВИДЕО)
- 10.01Сергей Черезов дебютировал в КХЛ
- 09.01Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием»
- 08.01Егор Кунгурцев: «Хороший защитник - тот, которого не видно»
Мини-футбол
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«Прогресс» ушел от поражения в Тюмени (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ОНЛАЙН)
15 января, 17:37
Мини-футбольный клуб «Тюмень» потерял очки в очередном туре чемпионата российской суперлиги. Команда Евгения Осинцева на своей площадке сыграла вничью с глазовским «Прогрессом» - 2:2.
- Давид Асланян: «Опять пропустили с дальней штанги…» 16 января, 13:49
- 13.01Финал женского Кубка вернется в Тюмень
- 13.01Джони вызвали в «молодежку»
- 11.01Ильнур Исламов: «Не должны были проигрывать»
- 11.01Евгений Осинцев: «Позитива в нашей игре было больше»
- 11.01Лобков сможет сыграть в столице Урала
- 10.01Андрей Соколов: «Коцич практически все понимает»
- 08.01Евгений Осинцев: «Концовка первого тайма была кошмарной…»
- 08.01Егор Кузьмин: «Недопустимо пропускать столько голов»
- 30.12Николай Иванов: «В Новогоднем турнире пижонить нельзя!»
- 30.12Артур Цыба: «Новогодний турнир пошел на пользу»
- 29.12Замтарадзе сыграет в новогоднем финале
- 28.12Екатерина Круглова: «Мы мечтаем о медалях!»
- 25.12Артем Антошкин: «К плей-офф должны все собраться»
Фото
Футбол
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Хасан Мамтов: «Очень приятно признание людей, ради которых мы играем»
09 января, 19:09
Лучшим спортсменом 2016 года по версии посетителей сайта АСН «Тюменская арена» стал Хасан Мамтов. За него в голосовании высказались 44 процента респондентов.
- Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан 13 января, 10:34
- 30.12Мамтов может получить Галыша в помощь
- 22.12В Казани отметили тюменского полузащитника
- 21.12ФК «Тюмень» может заявлять новичков, а лидеры – нет
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
- 26.11Александр Ивченко: «Доволен результатом и содержанием игры»
- 26.11Данил Кленкин: «Победу посвятили рождению дочки у Пустозерова»
- 24.11Виктор Тренев возглавил дубль ФК «Тюмень»
- 22.11Павел Шакуро: «С нетерпением жду матча против киприотов»
- 21.11Тюменскую футболистку вновь вызвали в сборную
Биатлон
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Евгений Гараничев: «Лыжный ход занесу в актив, стрельбу – в пассив» (ВИДЕО)
15 января, 16:54
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев как на качелях провёл пасьют в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
- Александр Касперович: «Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце» 15 января, 20:28
- 14.01Ирина Услугина: «Такая стрельба снимает напряжение» (ВИДЕО)
- 14.01Ульяна Кайшева: «После эстафеты начала с чистого листа» (ВИДЕО)
- 14.01«Финская вспышка» победила в Рупольдинге
- 12.01Анна Фролина: «Гурьев для меня как второй отец» (ВИДЕО)
- 12.01Виктория Сливко: «Хочу закрепиться на этапах Кубка мира» (ВИДЕО)
- 12.01Гараничев точен на тренировках, а Сливко готовится к эстафете
- 11.01Антон Шипулин: «Тренерам нужен запасной финишер» (ВИДЕО)
- 11.01Доротея Вирер: «В Тюмени мне нравится больше, чем в Контиолахти» (ВИДЕО)
- 09.01Гараничев приедет в Рупольдинг 11 января
- 08.01Логинов оформил золотой дубль!
- 07.01Иван Печенкин и Ольга Шестерикова победили на Кубке России
- 07.01Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU
- 06.01Ирина Услугина пробилась в пасьют
Волейбол
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Начали матч тюменки за здравие… (ОНЛАЙН)
15 января, 19:20
Волейболистки «Тюмени-ТюмГУ» в повторной встрече 7-го тура чемпионата страны среди команд высшей лиги «А» в родных стенах уступили «Уфимочке-УГНТУ» - 1:3. Днём ранее сибирячки проиграли с таким же счётом.
- Ирина Климанова: «Раньше капитаном никогда не была» 16 января, 10:51
- 14.01Тюменки пробились в финал!
- 11.01Ольга Ескина: «Много работаем над подачей»
- 06.01Владислав Наумов: «На первой тренировке поиграли в футбол»
- 05.01Брат «Бороды» привел к серебру
- 28.12Трое волейболисток уже встречают Новый год
- 27.12Глеб Радченко: «Импонирует игра Максима Михайлова»
- 26.12Александр Сусанин: «На Новый год уеду в Москву»
- 26.12Дмитрий Кравченко: «Встретим праздник с хорошим настроением»
- 25.12Дмитрий Рыков: «Сделали подарок капитану»
- 23.12Владислав Наумов: «Доказали, что мы – команда!»
- 22.12Александр Сусанин: «Хорошо, что в соперниках был Киров»
- 22.12Дмитрий Рыков: «Все игроки выходили на площадку»
- 21.12Мария Ивонькина: «В свой адрес агрессии не видим»
Лыжные гонки
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Белов и Легков ждут решения FIS на следующей неделе
14 января, 15:10
Международная федерация лыжных видов (FIS) провела слушания по делу российских лыжников – тюменца Евгения Белова и Александра Легкова из Ханты-Мансийска. Напомним, что оба атлета временно отстранены от соревнований после публикации доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.
- Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах 16 января, 11:00
- 13.01Судьба Белова и Легкова решится в пятницу…
- 11.01К первенству мира готовятся в Сочи
- 09.01Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом»
- 02.01Сергей Устюгов снова победил на «Тур де Ски»
- 29.12Андрей Иванов: «Нашим талантам важно не потерять голову»
- 29.12В США поедут шестеро тюменских лыжников
- 28.12Александр Большунов оформил золотой дубль на «Красногорской лыжне»
- 28.12Александр Большунов выиграл «Красногорскую лыжню»
- 26.12Большунов заметен на «Красногорской лыжне»
- 23.12Денис Спицов: «К нам цепляются, а другим сходит с рук»
- 23.12Андрей Иванов: «Мы все равно дождемся Кубка мира в Тюмени»
- 20.12В Кубке наций можно догнать шведов и финнов
- 19.12Тюменка остановилась в шаге от медали
Баскетбол
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Алексей Городецкий: «Мы всегда готовы к игре»
28 декабря, 11:09
В Тюмени в рамках праздничного подведения итогов областного конкурса «Спортивная элита-2016» чествовали команду «Шанс», которая в уходящем году завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. Когда сибиряки вместе со своим наставником Олегом Мелеховым появились на сцене, зрителей аплодировали им стоя.
- Тоболяки уступили в Уфе 13 января, 15:36
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
- 15.12Дмитрий Кармакских: «Были обязаны выиграть эти матчи»
- 14.12Сибиряки покорили «Сахалин»
- 14.12Дмитрий Кармакских вытащил «Гвардию»
- 08.12«Вызов» уступил фавориту
- 07.12Обменялись победами с лидером дивизиона «ТОП»
- 07.12«СОЮЗ» оказался сильнее банкиров
- 07.12Омутинский Пермяков насолил тюменцам
- 05.12Тоболяки дали бой «Уралмашу»
- 25.11Анна Глуховеря верила в победу…
Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- Двинули вперед шахматные армии 10 января, 12:25
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев
- 19.12В тюменской «классике» появились новые лидеры
- 19.12Тюменец сражался в рапид и блиц в Эстонии
- 16.12В «классике» доигрались до триумвирата
- 15.12Школьники провели мировые шахматные баталии
- 15.12Чемпионы разошлись миром
- 11.12Областные титулы разыграли в блице