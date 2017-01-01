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    • «Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО) «Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО)
    03 февраля, 23:35Хоккей

    «Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО)

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    • Сергей Пайор: «Мы знали, что пензенский клуб сейчас на ходу» Сергей Пайор: «Мы знали, что пензенский клуб сейчас на ходу» Сергей Пайор: «Мы знали, что пензенский клуб сейчас на ходу» 04 февраля, 00:26Хоккей

       В гостевом матче чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» одолел пензенский «Дизель» - 3:1. Нападающий сибирского клуба Сергей Пайор поделился мнением.

    • Андрей Павленко: «Молодые парни очень стараются» Андрей Павленко: «Молодые парни очень стараются» Андрей Павленко: «Молодые парни очень стараются» 03 февраля, 23:08Футбол

       В Омске на Кубке Иртыша» футбольный клуб «Тюмень» провёл уже два мата. Разойдясь миром с «Енисеем-м» из Красноярска (2:2) и обыграв «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0). В обеих встречах голами отличился главный старожил сибиряков – хавбек Андрей Павленко. Мнением о турнире он поделился с корреспондентом АСН «Тюменская арена».

    • Андрей Иванов: «Ретивых все сделал красиво» Андрей Иванов: «Ретивых все сделал красиво» Андрей Иванов: «Ретивых все сделал красиво» 03 февраля, 20:20Лыжные гонки

       Минувшие сутки получились невероятно успешными для сборной Тюменской области по лыжным гонкам. На первенстве мира в США золото на дистанции 15 км свободным стилем выиграл среди молодёжи до 23-х лет Александр Большунов. Третьим в этом старте оказался Денис Спицов. А на предолимпийской неделе в Южной Корее блеснули спринтеры. В Пхёнчхане в рамках Кубка мира в индивидуальных стартах «классикой» победил Глеб Ретивых. Третьим оказался Андрей Парфёнов.

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