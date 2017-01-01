В Омске на Кубке Иртыша» футбольный клуб «Тюмень» провёл уже два мата. Разойдясь миром с «Енисеем-м» из Красноярска (2:2) и обыграв «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0). В обеих встречах голами отличился главный старожил сибиряков – хавбек Андрей Павленко. Мнением о турнире он поделился с корреспондентом АСН «Тюменская арена».

Минувшие сутки получились невероятно успешными для сборной Тюменской области по лыжным гонкам. На первенстве мира в США золото на дистанции 15 км свободным стилем выиграл среди молодёжи до 23-х лет Александр Большунов. Третьим в этом старте оказался Денис Спицов. А на предолимпийской неделе в Южной Корее блеснули спринтеры. В Пхёнчхане в рамках Кубка мира в индивидуальных стартах «классикой» победил Глеб Ретивых. Третьим оказался Андрей Парфёнов.