Телевидение
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
Тюменская арена (29.1.17)
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
ТРТР (26.01.17)
26 января
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
Тюменская арена (29.1.17)
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
ТРТР (26.01.17)
26 января
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
Старых и Логинов едут на чемпионат мира!
-
Андрей Кириленко: «Поражен тюменским гостеприимством»
01 февраля, 14:50Баскетбол
Президент РФБ, звезда Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко завершил визит в Тюменскую область ...
-
Кто стал лучшим спортсменом января?
01 февраля, 14:03Хроника
На сайте АСН «Тюменская арена стартовал опрос ...
-
Владимир Мазур: «Буду следовать примеру губернатора…»
01 февраля, 11:13Баскетбол
Президент РФБ Андрей Кириленко провёл в Тобольске мастер-класс для местных баскетболистов ...
-
Иван Чишкала: «Обошлось без провокаций…»
01 февраля, 10:05Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу продолжила беспроигрышную серию в 2017 году ...
-
Луиза Носкова: «Тренерский штаб сделал разумный выбор»
01 февраля, 19:38Биатлон
Трое биатлонистов из Тюменской области выступят в рядах сборной России на чемпионате мира по биатлону в Австрии с 9 по 19 февраля. Компанию Евгению Гараничеву составят вернувшиеся в национальную команду в этом сезоне Ирина Старых и Александр Логинов.
-
Леонид Гурьев: «Для Старых главное сейчас – восстановиться»
01 февраля, 19:23Биатлон
Тюменка Ирина Старых включена в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону. Почти наверняка воспитаннице Леонида Гурьева придётся в австрийском Хохфильцене бежать большую часть программы. Заслуженный тренер России уверен, что сейчас главное для спортсменки – восстановление.
-
Александр Марфенко: «Больше не будем дарить очки соперникам»
01 февраля, 14:10Мини-футбол
Мини-футбольный клуб «Ишим-Тюмень-2» продолжает погоню за лидерами первенства России среди команд высшей лиги (дивизион «Восток»). Подопечные Николая Иванова из Бердска вернулись с шестью очками.
Хоккей
-
Рубиновцы перебороли «Альметку» (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
29 января, 20:15
Противостоянием с альметьевским «Нефтяником» тюменский «Рубин» завершил домашнюю серию матчей в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги – 2:1.
- «Тюменский Легион» дал бой югорчанам в повторном матче (ВИДЕО) 31 января, 19:56
- 29.01Евгений Михалкевич: «От любви до ненависти - одна заброшенная шайба»
- 27.01Андрей Чибисов: «Когда соперники устают, мы включаем эмоции»
- 27.01Евгений Михалкевич: «Соперники не подпускали нас к воротам»
- 25.01Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись»
- 25.01Евгений Михалкевич: «Мы знали, что соперник начнёт встречу активно»
- 25.01Тюменцы сразятся в Уфе с «Толпаром»
- 25.01Денис Сандер сыграет против «Рубина» (ВИДЕО)
- 23.01Алексей Ложкин: «Надо выбросить из головы мысли, что мы уже в плей-офф»
- 23.01Евгений Михалкевич: «У многих наших игроков закружилась голова от успехов»
- 22.01«Легион» пропустил гораздо больше, чем забросил…
- 22.01Евгений Михалкевич: «Требования к игрокам у нас простые»
- 21.01«Легион» уступил в Екатеринбурге
- 19.01Евгений Михалкевич: «На площадке были борьба и обилие голов»
Мини-футбол
-
Уральцы вышли в лидеры
30 января, 11:00
В Кургане завершилась программа очередного тура первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (дивизион «Восток»). ЗиК-УрФУ из Екатеринбурга выиграл все три матча и стал новым лидером турнира.
- Александр Марфенко: «Больше не будем дарить очки соперникам» 01 февраля, 14:10
- 29.01Ишимская команда разгромила дубль «Сибиряка»
- 29.01Артем Ниязов: «Рикардиньо умеет все»
- 28.01Максим Емельянов: «Никто не хочет уступать…»
- 27.01Дубль Джони не выручил в Бердске
- 26.01Дублеры споткнулись на старте
- 23.01Тюменки упрочили лидерство на «Востоке» (ФОТО)
- 23.01Абышев сделал дубль и получил «горчичник»
- 20.01Евгений Осинцев: «Вижу Курбатова игроком основы»
- 20.01Андрей Соколов: «За брата переживаю больше, чем за себя»
- 20.01Футболистки сыграют в Ялуторовске
- 19.01Миодраг Аксентиевич вернулся в строй
- 18.01Антошкин и Батырев вызваны в «Аквариум»
- 18.01Александра Самородова: «Хотим добраться до финала»
Фото
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант-Калининец» (Екатеринбург) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
- Последние
- Популярные
- Все
Футбол
-
ФК «Тюмень» завершил домашний сбор
31 января, 13:47
Футбольный клуб «Тюмень» завершил первый домашний сбор. Утром 31 января дружина Александра Ивченко отправилась в Омск на предсезонный турнир «Кубок Иртыша».
- ФК «Тюмень» турнир в Омске начнет с отдыха… 01 февраля, 13:59
- 23.01Алексей Пустозеров: «Выбирался в лес на пробежки»
- 20.01ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников!
- 13.01Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан
- 13.01Виктор Тренев: «Возвращаем тюменцев из других городов»
- 10.01Данил Кленкин тренируется с «Крыльями Советов»
- 30.12Мамтов может получить Галыша в помощь
- 22.12В Казани отметили тюменского полузащитника
- 21.12ФК «Тюмень» может заявлять новичков, а лидеры – нет
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
Биатлон
-
Старых и Логинов едут на чемпионат мира!
01 февраля, 18:40
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону. Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
- Луиза Носкова: «Тренерский штаб сделал разумный выбор» 01 февраля, 19:38
- 27.01Луиза Носкова: «В пасьюте можем продолжить медальную серию»
- 27.01Владимир Якушев: «Будем бороться за чемпионат мира в Тюмени»
- 27.01Ирина Старых выступит в спринте
- 27.01Евгений Гараничев будет отстаивать титул
- 25.01Ирина Старых выиграла золото континентального форума
- 25.01Владимир Якушев поздравил Логинова и Слепова с медалями чемпионата Европы
- 25.01Максим Кугаевский: « Логинов вложил все силы в мечту вернуться»
- 25.01Евгений Гараничев: «Конкуренция в сборной заставляет расти»
- 22.01Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте
- 21.01Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться»
- 20.01Владимир Шипулин: «Антона готовят к чемпионату мира»
- 20.01Андрей Маковеев: «Антхольц подходит Шипулину»
- 19.01Услугину в Антхольце подвела стрельба
Волейбол
-
Отобрали партию у «Северянки» (ОНЛАЙН)
29 января, 18:25
Клуб «Тюмень-ТюмГУ» в повторном поединке 9-го тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» в родных стенах уступил «Северянке» из Череповца – 1:3. Днём ранее сибирячки проиграли в трёх сетах.
- Тюменцы расторгли контракт с либеро 01 февраля, 10:43
- 29.01Анастасия Чибрик: «Против сильного соперника играть интересно»
- 28.01Захар Пилипенко: «Игрой команды я остался недоволен»
- 27.01Анастасия Петряева: «Стараюсь не волноваться…»
- 26.01Тюменки остались без капитана…
- 25.01Сагадат Молдагумаров: «Быть связующим мне предложил Мерман»
- 24.01Анастасия Чибрик: «Во втором матче играли без нервов»
- 23.01Ирина Климанова: «Пришлось играть непривычную роль»
- 23.01Виталий Пастарнак: «Девчонок поразила инфекция…»
- 22.01Игорь Гайдабура: «Нашим волейболисткам вызывали «Скорую помощь»
- 22.01Дмитрий Рыков: «Не стали рисковать здоровьем игроков»
- 22.01В Ижевске проиграли лидеру
- 20.01Постараются вновь обыграть лидера
- 19.01Сергей Шульга: «Игрока в себе еще не изжил»
Лыжные гонки
-
В Фалуне остались без медалей
30 января, 09:38
Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам состоялся в шведском Фалуне. Сборной России он медалей не принёс…
- Андрей Иванов: «Большунов мог бороться за золото» 01 февраля, 14:01
- 27.01Тюменцы побегут в США на олимпийской трассе
- 24.01Тюменцы отправятся на Универсиаду
- 23.01В Заинске отличились тюменские студенты
- 20.01Белову и Легкову разрешили тренироваться в сборной
- 19.01Веденина и Рочева выступят в Швеции
- 16.01Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах
- 16.01Финал Кубка мира из Тюмени перенесли в Квебек
- 15.01Устюгову помешало падение, Матвеева взяла два золота
- 13.01Судьба Белова и Легкова решится в пятницу…
- 11.01К первенству мира готовятся в Сочи
- 09.01Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом»
- 02.01Сергей Устюгов снова победил на «Тур де Ски»
- 29.12Андрей Иванов: «Нашим талантам важно не потерять голову»
Баскетбол
-
Андрей Кириленко: «Поражен тюменским гостеприимством»
01 февраля, 14:50
Президент РФБ, звезда Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко завершил визит в Тюменскую область. Сначала в столице региона он открыл новую площадку, которая была отреставрирована совместными усилиями компании СИБУР и НБА. На следующий день «АК-47» провёл встречу и мастер-класс с тобольскими детьми.
- Дэвид Уоттс: «В России много талантливых детей» 01 февраля, 10:32
- 30.01Дмитрий Конов: «Мы создаем очаги развития баскетбола» (ФОТО)
- 27.01«Нефтяники» преследуют курсантов
- 23.01Иван Бернацкий: «Финал стал серьезным экзаменом…»
- 23.01Григорий Скрынник: «В перерыве тренер дает нам мед»
- 20.01Артем Фасеев «кинул» банкиров
- 19.01Сургутяне покорили «Урал»
- 13.01Тоболяки уступили в Уфе
- 11.01Григорий Скрынник «нагрузил» москвичей
- 10.01Сургутяне взобрались на вершину
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
Шахматы
-
В Тюмени появился новый чемпион в классических шахматах
31 января, 13:20
В Тюмени завершился чемпионат города по классическим шахматам. Восемь десятков сибиряков нынче решили сражаться за награды. Призёры стали известны после партий девятого тура.
- Испугал гроссмейстера черным матом 01 февраля, 13:58
- 27.01Близится «классическая» развязка
- 27.01Шахматистам дадут полмиллиона за победу
- 19.01В чемпионате Тюмени грядет боевой уикенд
- 10.01Двинули вперед шахматные армии
- 09.01Тюменец будет биться за международный балл
- 09.01Рождество отметили молниеносными партиями
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев