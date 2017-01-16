Телевидение
ТНТ (20.01.17)
20 января
ТРТР (20.01.17)
20 января
ТНТ (19.01.17)
19 января
ТРТР (19.01.17)
19 января
ТНТ (18.01.17)
18 января
ТРТР (18.01.17)
18 января
ТНТ (17.01.17)
17 января
ТРТР (17.01.17)
17 января
Тюмень спортивная (16.1.17)
16 января
ТРТР (16.01.17)
16 января
Александр Касперович на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Дмитрий Малышко после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Евгений Гараничев после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Рикко Гросс после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Татьяна Акимова после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
ТНТ (20.01.17)
20 января
ТРТР (20.01.17)
20 января
ТНТ (19.01.17)
19 января
ТРТР (19.01.17)
19 января
ТНТ (18.01.17)
18 января
ТРТР (18.01.17)
18 января
ТНТ (17.01.17)
17 января
ТРТР (17.01.17)
17 января
Тюмень спортивная (16.1.17)
16 января
ТРТР (16.01.17)
16 января
Александр Касперович на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Дмитрий Малышко после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Евгений Гараничев после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Рикко Гросс после мужского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
Татьяна Акимова после женского пасьюта на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
15 января
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Максим Кугаевский: «У Гараничева на лежке пули ушли в правый габарит»
21 января, 21:28Биатлон
Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призёром эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка планеты в итальянском Антхольце ...
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Информатор-легкоатлет телеканала ARD – отчисленный курсант военного института США
21 января, 18:36Хроника
Двадцать второго января на немецком телеканале ARD, как известно, выходит новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о применении допинга в российской легкой атлетике ...
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Владимир Шипулин: «Антона готовят к чемпионату мира»
20 января, 20:54Биатлон
Долгожданную победу на Кубке мира одержал тюменский воспитанник Антон Шипулин на этапе в итальянском Антхольце ...
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Андрей Маковеев: «Антхольц подходит Шипулину»
20 января, 20:15Биатлон
Первую победу в сезоне одержал на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце лидер сборной России Антон Шипулин ...
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Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться»
21 января, 21:52Биатлон
Второй день подряд сборная России по биатлону берёт медали на этапе Кубка планеты в итальянском Антхольце. В индивидуальной гонке победил тюменский воспитанник Антон Шипулин. А в мужской эстафете без него россияне взяли бронзу. Третьими стали Максим Цветков, представляющий Москву и Вологодскую область, тюменец Евгений Гараничев, питерский атлет Дмитрий Малышко и Антон Бабиков из Уфы.
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Обескровленная «Тюмень» проиграла в Воронеже
21 января, 21:31Волейбол
В первой встрече восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» девушки из «Тюмени» в гостях в трёх партиях проиграли «Воронежу».
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«Легион» уступил в Екатеринбурге
21 января, 17:38Хоккей
В рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский Легион» в Екатеринбурге уступил в первом матче с «Авто» - 3:5.
Хоккей
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«Рубин» завершил турне победой в Рязани! (ВИДЕО)
19 января, 00:03
Тюменский «Рубин» завершил выездное турне в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Подопечные Евгения Михалкевича одолели ХК «Рязань» - 4:3.
- «Легион» уступил в Екатеринбурге 21 января, 17:38
- 17.01Денис Ячменев отметил в «Рубине» юбилей
- 17.01Евгений Михалкевич: «Ключевой момент произошел во втором периоде»
- 17.01Евгений Рыбницкий: «Ребята пластались, принимая броски на себя»
- 16.01«Рубин» покинули два форварда и один защитник
- 16.01Егор Кунгурцев наберется опыта в «Спутнике»
- 16.01На тюменцев надвигается «Буран» (ВИДЕО)
- 14.01Виталий Каменев: «Главное, чтобы команда побеждала»
- 14.01Евгений Михалкевич: «После поражения в Питере команда сплотилась»
- 13.01Евгений Михалкевич: «Не смогли подстроиться под скорость соперника»
- 12.01«Рубин» крупно уступил в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)
- 12.01Александр Локтев: «Владимир Тарасенко поделился с нами опытом»
- 11.01Тюменцы стреляли по «снайперам» вхолостую (ВИДЕО)
- 10.01Владимир Гусев: «Через горечь поражений придём к победам»
Мини-футбол
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«Прогресс» ушел от поражения в Тюмени (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ОНЛАЙН)
15 января, 17:37
Мини-футбольный клуб «Тюмень» потерял очки в очередном туре чемпионата российской суперлиги. Команда Евгения Осинцева на своей площадке сыграла вничью с глазовским «Прогрессом» - 2:2.
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- 15.01Евгений Осинцев: «Соперник здорово оборонялся»
- 15.01Артем Антошкин: «Встретились команды с неуступчивым характером»
- 13.01Финал женского Кубка вернется в Тюмень
- 13.01Джони вызвали в «молодежку»
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- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант» (Ялуторовск) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
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Футбол
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Вышли из отпуска без Локтионова
20 января, 16:22
Футбольный клуб «Тюмень» вышел из отпуска. Игрокам предстоит медосмотр, а затем – домашний сбор.
- ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников! 20 января, 16:44
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- 30.12Мамтов может получить Галыша в помощь
- 22.12В Казани отметили тюменского полузащитника
- 21.12ФК «Тюмень» может заявлять новичков, а лидеры – нет
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
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Биатлон
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Гараничев в эстафете показал характер, россияне взяли бронзу
21 января, 20:31
На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва состоялась мужская эстафета. Сборная России без своего лидера Антона Шипулина выиграла бронзовые медали.
- Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться» 21 января, 21:52
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- 17.01Дарья Домрачева: «Не надо подозревать, главное – следить за собой»
- 17.01Логинов ворвался в тройку лучших
- 15.01Александр Касперович: «Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце»
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- 15.01В пасьюте Гараничев долгое время был третьим…
- 14.01Ирина Услугина: «Такая стрельба снимает напряжение» (ВИДЕО)
- 14.01Ульяна Кайшева: «После эстафеты начала с чистого листа» (ВИДЕО)
Волейбол
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Обескровленная «Тюмень» проиграла в Воронеже
21 января, 21:31
В первой встрече восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» девушки из «Тюмени» в гостях в трёх партиях проиграли «Воронежу».
- Постараются вновь обыграть лидера 20 января, 10:52
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- 17.01На старте сразятся с неудобной «Магниткой»
- 17.01Александр Сиюткин: «Начал бегать, но прыгать пока нельзя»
- 16.01Ирина Климанова: «Раньше капитаном никогда не была»
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- 14.01Владислав Макаров: «Чрезмерный настрой порой мешает»
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- 28.12Трое волейболисток уже встречают Новый год
Лыжные гонки
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Белов и Легков ждут решения FIS на следующей неделе
14 января, 15:10
Международная федерация лыжных видов (FIS) провела слушания по делу российских лыжников – тюменца Евгения Белова и Александра Легкова из Ханты-Мансийска. Напомним, что оба атлета временно отстранены от соревнований после публикации доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.
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Баскетбол
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«Гвардия» взяла реванш!
19 января, 13:36
В рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России тюменская «Гвардия-ТИУ» в повторном матче одолела команду УрФУ из Екатеринбурга – 70:67. Подопечные Михаила Фролова взяли реванш за поражение днём ранее – 63:68.
- Артем Фасеев «кинул» банкиров 20 января, 12:59
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Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- В чемпионате Тюмени грядет боевой уикенд 19 января, 13:41
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