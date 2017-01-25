Трое биатлонистов из Тюменской области выступят в рядах сборной России на чемпионате мира по биатлону в Австрии с 9 по 19 февраля. Компанию Евгению Гараничеву составят вернувшиеся в национальную команду в этом сезоне Ирина Старых и Александр Логинов.