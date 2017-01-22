Телевидение
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
ТРТР (26.01.17)
26 января
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
ТНТ (24.01.17)
24 января
ТРТР (24.01.17)
24 января
◄ЛМ► 23 января. ХК «Рубин» - «Ариада-НХ» - 5:4 Б (голы + овертайм + буллиты)
23 января
Тюмень спортивная (23.1.17)
23 января
ТРТР (23.01.17)
23 января
Тюменская арена (22.1.17)
22 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
◄ЛМ► 27 января. ХК «Рубин» - «Барс» - 3:4
27 января
ТНТ (27.01.17)
27 января
ТРТР (27.01.17)
27 января
ТНТ (26.01.17)
26 января
ТРТР (26.01.17)
26 января
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
ТНТ (24.01.17)
24 января
ТРТР (24.01.17)
24 января
◄ЛМ► 23 января. ХК «Рубин» - «Ариада-НХ» - 5:4 Б (голы + овертайм + буллиты)
23 января
Тюмень спортивная (23.1.17)
23 января
ТРТР (23.01.17)
23 января
Тюменская арена (22.1.17)
22 января
Старых и Логинов стали трехкратными чемпионами Европы
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Рубиновцы перебороли «Альметку» (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
29 января, 20:15Хоккей
Противостоянием с альметьевским «Нефтяником» тюменский «Рубин» завершил домашнюю серию матчей в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги – 2:1 ...
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Леонид Гурьев: «Старых справилась блестяще»
29 января, 19:15Биатлон
В Польше завершился чемпионат Европы по биатлону 2017 года ...
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Андрей Батырев: «Фалькао лучше Рико»
29 января, 17:51Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу продолжает гостить в Португалии ...
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Евгений Гараничев вырвал золото одиночного микста!
29 января, 14:42Биатлон
Программу чемпионата Европы в Польше в городке Душники-Здруй завершают смешанные эстафеты ...
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Евгений Михалкевич: «От любви до ненависти - одна заброшенная шайба»
29 января, 21:27Хоккей
Тюменский «Рубин» в домашнем матче чемпионата ВХЛ одолел «Нефтяник» из Альметьевска – 2:1. Главный тренер сибирской дружины Евгений Михалкевич поделился мнением.
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Ришат Гимаев: «В третьем периоде не смогли исправить ситуацию»
29 января, 21:25Хоккей
Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ришат Гимаев прокомментировал поражение своих подопечных в гостевом матче чемпионата ВХЛ с тюменским «Рубином» - 1:2.
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Екатерина Хромойкина: «Надоело искать оправдания…»
29 января, 20:39Волейбол
Диагональная Екатерина Хромойкина была признана лучшим игроком клуба «Тюмень-ТюмГУ» в 9-м туре чемпионата страны по волейболу среди команд высшей лиги «А». Сибирячки дома дважды уступили «Северянке» из Череповца (0:3, 1:3). В повторной встрече Хромойкина набрала 28 очков.
Хоккей
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Рубиновцы перебороли «Альметку» (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
29 января, 20:15
Противостоянием с альметьевским «Нефтяником» тюменский «Рубин» завершил домашнюю серию матчей в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги – 2:1.
- Евгений Михалкевич: «От любви до ненависти - одна заброшенная шайба» 29 января, 21:27
- 25.01Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись»
- 25.01Евгений Михалкевич: «Мы знали, что соперник начнёт встречу активно»
- 25.01Тюменцы сразятся в Уфе с «Толпаром»
- 25.01Денис Сандер сыграет против «Рубина» (ВИДЕО)
- 23.01Алексей Ложкин: «Надо выбросить из головы мысли, что мы уже в плей-офф»
- 23.01Евгений Михалкевич: «У многих наших игроков закружилась голова от успехов»
- 22.01«Легион» пропустил гораздо больше, чем забросил…
- 22.01Евгений Михалкевич: «Требования к игрокам у нас простые»
- 21.01«Легион» уступил в Екатеринбурге
- 19.01Евгений Михалкевич: «На площадке были борьба и обилие голов»
- 19.01Дмитрий Клопов: «Ничего сверхъестественного мы не делаем»
- 17.01Денис Ячменев отметил в «Рубине» юбилей
- 17.01Евгений Михалкевич: «Ключевой момент произошел во втором периоде»
Мини-футбол
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Андрей Батырев: «Фалькао лучше Рико»
29 января, 17:51
Сборная России по мини-футболу продолжает гостить в Португалии. Накануне подопечные Сергея Скоровича в контрольной встрече добилась победы над местной национальной командой – 3:2. Решающий мяч россиян провёл нападающий МФК «Тюмень» Андрей Батырев.
- Ишимская команда разгромила дубль «Сибиряка» 29 января, 10:00
- 27.01Дубль Джони не выручил в Бердске
- 26.01Дублеры споткнулись на старте
- 23.01Тюменки упрочили лидерство на «Востоке» (ФОТО)
- 23.01Абышев сделал дубль и получил «горчичник»
- 20.01Евгений Осинцев: «Вижу Курбатова игроком основы»
- 20.01Андрей Соколов: «За брата переживаю больше, чем за себя»
- 20.01Футболистки сыграют в Ялуторовске
- 19.01Миодраг Аксентиевич вернулся в строй
- 18.01Антошкин и Батырев вызваны в «Аквариум»
- 18.01Александра Самородова: «Хотим добраться до финала»
- 17.01Аксентиевич попал в число лучших вратарей мира
- 17.01Артем Антошкин: «Гости играли агрессивно»
- 16.01Давид Асланян: «Опять пропустили с дальней штанги…»
Фото
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант-Калининец» (Екатеринбург) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
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Футбол
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Евгений Маслов: «Таказов, Третьяков и Кучиев ищут новые клубы»
23 января, 16:25
Футбольный клуб «Тюмень» первый зимний сбор проводит дома. Вскоре коллектив отправится на турнир Омск. А затем – на Кипр, где состоится Кубок Футбольной национальной лиги. В составе сибиряков тренируется немало молодых парней, в том числе, вернувших в родной город из других городов. Вместе с тем есть и потери.
- Андрей Павленко: «Новый год отмечал в Тюмени» 25 января, 20:41
- 20.01ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников!
- 13.01Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан
- 13.01Виктор Тренев: «Возвращаем тюменцев из других городов»
- 10.01Данил Кленкин тренируется с «Крыльями Советов»
- 30.12Мамтов может получить Галыша в помощь
- 22.12В Казани отметили тюменского полузащитника
- 21.12ФК «Тюмень» может заявлять новичков, а лидеры – нет
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
- 26.11Александр Ивченко: «Доволен результатом и содержанием игры»
Биатлон
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Старых и Логинов стали трехкратными чемпионами Европы
29 января, 18:14
Последней, восьмой по счёту гонкой чемпионата Европы в Польше в городке Душники-Здруй стала смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Сборная России поставила блестящую точку в соревнованиях, выиграв шестую золотую медаль.
- Леонид Гурьев: «Старых справилась блестяще» 29 января, 19:15
- 27.01Владимир Якушев: «Будем бороться за чемпионат мира в Тюмени»
- 27.01Ирина Старых выступит в спринте
- 27.01Евгений Гараничев будет отстаивать титул
- 25.01Ирина Старых выиграла золото континентального форума
- 25.01Владимир Якушев поздравил Логинова и Слепова с медалями чемпионата Европы
- 25.01Максим Кугаевский: « Логинов вложил все силы в мечту вернуться»
- 25.01Евгений Гараничев: «Конкуренция в сборной заставляет расти»
- 22.01Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте
- 21.01Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться»
- 20.01Владимир Шипулин: «Антона готовят к чемпионату мира»
- 20.01Андрей Маковеев: «Антхольц подходит Шипулину»
- 19.01Услугину в Антхольце подвела стрельба
- 19.01Евгений Гараничев: «Постоянно общаюсь с сыном по видеосвязи…»
Волейбол
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Отобрали партию у «Северянки» (ОНЛАЙН)
29 января, 18:25
Клуб «Тюмень-ТюмГУ» в повторном поединке 9-го тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» в родных стенах уступил «Северянке» из Череповца – 1:3. Днём ранее сибирячки проиграли в трёх сетах.
- Екатерина Хромойкина: «Надоело искать оправдания…» 29 января, 20:39
- 28.01Захар Пилипенко: «Игрой команды я остался недоволен»
- 27.01Анастасия Петряева: «Стараюсь не волноваться…»
- 26.01Тюменки остались без капитана…
- 25.01Сагадат Молдагумаров: «Быть связующим мне предложил Мерман»
- 24.01Анастасия Чибрик: «Во втором матче играли без нервов»
- 23.01Ирина Климанова: «Пришлось играть непривычную роль»
- 23.01Виталий Пастарнак: «Девчонок поразила инфекция…»
- 22.01Игорь Гайдабура: «Нашим волейболисткам вызывали «Скорую помощь»
- 22.01Дмитрий Рыков: «Не стали рисковать здоровьем игроков»
- 22.01В Ижевске проиграли лидеру
- 20.01Постараются вновь обыграть лидера
- 19.01Сергей Шульга: «Игрока в себе еще не изжил»
- 19.01Обыграли греков с помощью тюменцев
Лыжные гонки
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Белова и Легкова так и не допустили…
27 января, 10:38
Театр абсурда и допинговая истерия вокруг российских атлетов продолжается. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение олимпийского чемпиона Александра Легкова из Ханты-Мансийска и тюменца Евгения Белова…
- Тюменцы побегут в США на олимпийской трассе 27 января, 10:53
- 20.01Белову и Легкову разрешили тренироваться в сборной
- 19.01Веденина и Рочева выступят в Швеции
- 16.01Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах
- 16.01Финал Кубка мира из Тюмени перенесли в Квебек
- 15.01Устюгову помешало падение, Матвеева взяла два золота
- 13.01Судьба Белова и Легкова решится в пятницу…
- 11.01К первенству мира готовятся в Сочи
- 09.01Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом»
- 02.01Сергей Устюгов снова победил на «Тур де Ски»
- 29.12Андрей Иванов: «Нашим талантам важно не потерять голову»
- 29.12В США поедут шестеро тюменских лыжников
- 28.12Александр Большунов оформил золотой дубль на «Красногорской лыжне»
- 28.12Александр Большунов выиграл «Красногорскую лыжню»
Баскетбол
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В Тюмени сыграет звезда баскетбола Андрей Кириленко
27 января, 09:25
Нетривиальное событие состоится в спортивной жизни Тюмени в понедельник, 30 января. В нефтегазовую столицу Западной Сибири прибудет знаменитый российский баскетболист, президент РФБ Андрей Кириленко.
- «Нефтяники» преследуют курсантов 27 января, 12:22
- 20.01Артем Фасеев «кинул» банкиров
- 19.01Сургутяне покорили «Урал»
- 13.01Тоболяки уступили в Уфе
- 11.01Григорий Скрынник «нагрузил» москвичей
- 10.01Сургутяне взобрались на вершину
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
- 15.12Дмитрий Кармакских: «Были обязаны выиграть эти матчи»
- 14.12Сибиряки покорили «Сахалин»
- 14.12Дмитрий Кармакских вытащил «Гвардию»
- 08.12«Вызов» уступил фавориту
Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- Близится «классическая» развязка 27 января, 14:02
- 10.01Двинули вперед шахматные армии
- 09.01Тюменец будет биться за международный балл
- 09.01Рождество отметили молниеносными партиями
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев
- 19.12В тюменской «классике» появились новые лидеры
- 19.12Тюменец сражался в рапид и блиц в Эстонии
- 16.12В «классике» доигрались до триумвирата