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ТРТР (27.12.2016)
27 декабря
◄ЛМ► 26 декабря. ХК «Рубин» - «Сарыарка» - 2:1 Б (голы + овертайм + буллиты)
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Тюмень спортивная (26.12.16)
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ТРТР (26.12.2016)
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Тюменская арена (25.12.16)
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◄ЛМ► 24 декабря. ХК «Рубин» - «Сокол» - 4:1
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ТНТ (23.12.2016)
23 декабря
ТРТР (23.12.2016)
23 декабря
ТНТ (30.12.2016)
30 декабря
ТРТР (30.12.2016)
30 декабря
ТНТ (29.12.2016)
29 декабря
ТРТР (29.12.2016)
29 декабря
ТНТ (28.12.2016)
28 декабря
ТРТР (28.12.2016)
28 декабря
ТНТ (27.12.2016)
27 декабря
ТРТР (27.12.2016)
27 декабря
◄ЛМ► 26 декабря. ХК «Рубин» - «Сарыарка» - 2:1 Б (голы + овертайм + буллиты)
26 декабря
Тюмень спортивная (26.12.16)
26 декабря
ТРТР (26.12.2016)
26 декабря
Тюменская арена (25.12.16)
25 декабря
◄ЛМ► 24 декабря. ХК «Рубин» - «Сокол» - 4:1
24 декабря
ТНТ (23.12.2016)
23 декабря
ТРТР (23.12.2016)
23 декабря
Мамтов догоняет Котову
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Лучшее на сайте за 2016 год: то, что было интересно вам!
31 декабря, 11:13Хроника
Больше девяти тысяч новостей вышло на нашем сайте за 2016 год ...
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Мамтов может получить Галыша в помощь
30 декабря, 10:48Футбол
ФК «Тюмень» может пополнить форвард Виталий Галыш ...
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Антон Шипулин поздравил тюменцев с Новым годом!
30 декабря, 10:38Биатлон
Лидер сборной России по биатлону, тюменский воспитанник Антон Шипулин сейчас готовится за рубежом к январским этапам Кубка мира ...
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Евгений Гараничев: «Пусть сбудутся все ваши желания!»
30 декабря, 10:34Биатлон
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев, чемпион Европы и призёр Олимпиады в Сочи, встретит Новый год в Словении ...
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Сергей Устюгов уничтожил соперников на старте «Тур де Ски»
01 января, 01:01Лыжные гонки
Многодневка «Тур де Ски», проходящая в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, стартовала 31 декабря в швейцарском местечке Валь Мюстаир. Программу соревнований открыл индивидуальный спринт свободным стилем.
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Спасибо, что были с нами в 2016 году!
31 декабря, 11:34Хроника
АСН «Тюменская арена» подводит итоги уходящего года. Он получился непростым для российского и тюменского спорта, но вместе с тем привычно богатым на победы наших атлетов.
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В Оберхофе выступит Ирина Услугина
31 декабря, 11:19Биатлон
Программа Кубка мира по биатлону в начале января традиционно продолжится в немецком Оберхофе. Там состоится четвёртый этап.
Хоккей
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«Рубин» уступил в бою с лидером таблицы (ФОТО, ВИДЕО)
28 декабря, 22:54
Тюменский «Рубин» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал лидера таблицы «Торпедо» из Усть-Каменогорска – 1:3.
- Молодежная команда одолела юниоров 30 декабря, 11:06
- 27.12Игорь Сафаралеев: «Меня переполняли эмоции!»
- 26.12Евгений Михалкевич: «Команде нужны силы, эмоции и поддержка трибун »
- 26.12Константин Белов: «Стараемся оправдывать доверие»
- 25.12Виталий Каменев: «Победа была крайне необходима»
- 24.12Евгений Михалкевич: «Наши молодые игроки оправдали доверие»
- 24.12На тюменский лед выкатит «Сокол» (ВИДЕО)
- 23.12Егор Кунгурцев: «Меня попросили привезти чак-чак»
- 23.12Михаил Потякин в Тюмени вспомнил свое детство
- 22.12Егор Кутугин: «Очень приятно вновь оказаться дома»
- 21.12Егор Кунгурцев попал в сборную «Востока»
- 19.12В «Рубин» были командированы игроки югорского клуба
- 19.12«Рубин» расторгнул контракт с игроками
- 19.12Егор Кутугин вернулся в «Рубин»
Мини-футбол
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МФК «Тюмень» снова уступил в Троицке (ОНЛАЙН)
24 декабря, 20:18
Мини-футбольный клуб «Тюмень» потерпел поражение в последнем матче уходящего года. Сибиряки на выезде в рамках чемпионата российской суперлиги вновь уступили московской «Дине» - 4:6. У гостей дважды отличился капитан чёрно-белых Артём Антошкин.
- Николай Иванов: «В Новогоднем турнире пижонить нельзя!» 30 декабря, 13:43
- 28.12Екатерина Круглова: «Мы мечтаем о медалях!»
- 25.12Артем Антошкин: «К плей-офф должны все собраться»
- 25.12Тюменки вернули лидерство на «Востоке»
- 24.12Андрей Соколов: «Мы верим, что все наладится»
- 24.12Евгений Осинцев: «Стандарты «Дины» решили все»
- 23.12Евгений Осинцев: «Зуев вспомнил молодость»
- 23.12Ильнур Исламов: «Соперник набрал сильный ход»
- 23.12«Запсибколледж» победил в тюменском дерби
- 23.12Иван Филиппов: «У Комарова можно многому научиться»
- 23.12Абрамович и Лобков пропустят игры в Троицке
- 22.12Тюменцы не сыграют в «Кубке Еременко»
- 21.12Андрей Комаров: «Адалат вернется после Нового года»
- 21.12Кирилл Мамаев: «Футбольная фамилия точно никак не помогает»
Фото
Футбол
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ФК «Тюмень» сыграет на турнире в Омске
05 декабря, 10:12
Футбольный клуб «Тюмень» выйдет из отпуска 20 января. Первую часть подготовку к весенней части сезона сибиряки под руководством Александра Ивченко проведут дома.
- Мамтов может получить Галыша в помощь 30 декабря, 10:48
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
- 26.11Александр Ивченко: «Доволен результатом и содержанием игры»
- 26.11Данил Кленкин: «Победу посвятили рождению дочки у Пустозерова»
- 24.11Виктор Тренев возглавил дубль ФК «Тюмень»
- 22.11Павел Шакуро: «С нетерпением жду матча против киприотов»
- 21.11Тюменскую футболистку вновь вызвали в сборную
- 19.11Андреа Чуканов: «В тюменском клубе дают шанс молодежи»
- 18.11Нальчане прилетят без бомбардира и Каркаева
- 17.11Шакуро и Чуканов сыграют за сборную ФНЛ
Биатлон
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В Тюмени не будет этапа Кубка мира
22 декабря, 22:30
Международный Союз биатлонистов вынес своё решение. Исполком организации специально собрался сегодня в Мюнхене. Обсуждалось, какие санкции применять к сборной России после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом. В нём говорилось о 31-м стреляющем лыжнике из нашей страны, якобы уличённом в использовании запрещённых средств.
- Анастасия Загоруйко: «С дочкой помогают общаться информационные технологии» 27 декабря, 21:00
- 24.12Симон Фуркад: «IBU принял откровенно глупое решение»
- 22.12Дмитрий Грамотин: «Решение о переносе Кубка мира стало болезненным»
- 22.12Леонид Гурьев: «Тюмень провела бы невероятные соревнования»
- 21.12Анастасия Токарева стала мамой во второй раз
- 21.12Тюменские юниоры выиграли «Ижевскую винтовку»
- 21.12Владимир Якушев: «Из событий года выделю нашу победу в борьбе за ЧМ-2021»
- 20.12Гараничева возьмут в Оберхоф без отбора
- 20.12В Ижевске поспорят за места в сборной
- 20.12Ведут борьбу за биатлонный трофей
- 19.12Шипулин снова преследует Фуркада
- 19.12Мартен Фуркад: «Я бы хотел приехать в Тюмень на Кубок мира»
- 19.12Насекин взял золото в Австрии
- 16.12Гараничев в рейтинге держится пятым
Волейбол
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Елизавета Котова: «Запомнилась победа на первенстве Европы»
30 декабря, 13:40
Одним из кандидатов на звание лучшего спортсмена области 2016 года является волейболистка Елизавета Котова. Опрос проводит АСН «Тюменская арена». В уходящем году сибирячка стала победительницей первенства Европы (девушки не старше 1998 года рождения), а также дебютировала в суперлиге в составе подмосковного коллектива «Заречье-Одинцово».
- Трое волейболисток уже встречают Новый год 28 декабря, 10:00
- 26.12Дмитрий Кравченко: «Встретим праздник с хорошим настроением»
- 25.12Дмитрий Рыков: «Сделали подарок капитану»
- 23.12Владислав Наумов: «Доказали, что мы – команда!»
- 22.12Александр Сусанин: «Хорошо, что в соперниках был Киров»
- 22.12Дмитрий Рыков: «Все игроки выходили на площадку»
- 21.12Мария Ивонькина: «В свой адрес агрессии не видим»
- 21.12Дмитрий Рыков: «Команда выглядела разобранной…»
- 20.12Третий тур пройдет в Ижевске
- 19.12Дебют тюменца получился серебряным
- 16.12Анастасия Веселова получила травму в гостях
- 15.12Хозяева выбыли из Кубка России
- 14.12Руслан Жбанков: «Для пасующего очень важны эмоции»
- 14.12Волейболистки готовятся встречать Новый год
Лыжные гонки
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Сергей Устюгов уничтожил соперников на старте «Тур де Ски»
01 января, 01:01
Многодневка «Тур де Ски», проходящая в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, стартовала 31 декабря в швейцарском местечке Валь Мюстаир. Программу соревнований открыл индивидуальный спринт свободным стилем.
- Андрей Иванов: «Нашим талантам важно не потерять голову» 29 декабря, 14:00
- 28.12Александр Большунов выиграл «Красногорскую лыжню»
- 26.12Большунов заметен на «Красногорской лыжне»
- 23.12Денис Спицов: «К нам цепляются, а другим сходит с рук»
- 23.12Андрей Иванов: «Мы все равно дождемся Кубка мира в Тюмени»
- 20.12В Кубке наций можно догнать шведов и финнов
- 19.12Тюменка остановилась в шаге от медали
- 16.12Белова и Веденину ждут французские старты
- 15.12Все рейтинги возглавляют норвежцы
- 15.12Глеб Ретивых выиграл спринт на Кубке России
- 13.12Ольга Кучерук: «В финале надо бежать на все бабки»
- 12.12Татьяна Алёшина: «В финале решила заранее создать отрыв»
- 12.12Тюменские спринтеры дома оформили золотой дубль
- 11.12Иван Якимушкин: «Перехода из юниоров не боялся»
Баскетбол
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Алексей Городецкий: «Мы всегда готовы к игре»
28 декабря, 11:09
В Тюмени в рамках праздничного подведения итогов областного конкурса «Спортивная элита-2016» чествовали команду «Шанс», которая в уходящем году завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. Когда сибиряки вместе со своим наставником Олегом Мелеховым появились на сцене, зрителей аплодировали им стоя.
- «Атлант» проиграл дуэль лидеру 29 декабря, 13:46
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
- 15.12Дмитрий Кармакских: «Были обязаны выиграть эти матчи»
- 14.12Сибиряки покорили «Сахалин»
- 14.12Дмитрий Кармакских вытащил «Гвардию»
- 08.12«Вызов» уступил фавориту
- 07.12Обменялись победами с лидером дивизиона «ТОП»
- 07.12«СОЮЗ» оказался сильнее банкиров
- 07.12Омутинский Пермяков насолил тюменцам
- 05.12Тоболяки дали бой «Уралмашу»
- 25.11Анна Глуховеря верила в победу…
- 25.11Олег Мелехов: «Ветеранский финал впечатлил болельщиков»
- 23.11Северянки вырвали победу в Воронеже
- 22.11«Нефтехимик» дал бой лидеру
Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику» 30 декабря, 13:34
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев
- 19.12В тюменской «классике» появились новые лидеры
- 19.12Тюменец сражался в рапид и блиц в Эстонии
- 16.12В «классике» доигрались до триумвирата
- 15.12Школьники провели мировые шахматные баталии
- 15.12Чемпионы разошлись миром
- 11.12Областные титулы разыграли в блице
- 09.12Сражения за областные титулы начнут с блица
- 07.12Шахматисты отличились в командных баталиях
- 30.11Черными фигурами обыграла чемпионку мира