В Тюмени в рамках праздничного подведения итогов областного конкурса «Спортивная элита-2016» чествовали команду «Шанс», которая в уходящем году завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. Когда сибиряки вместе со своим наставником Олегом Мелеховым появились на сцене, зрителей аплодировали им стоя.