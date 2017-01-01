Телевидение
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Андрей Павленко забивает третий гол тюменцев
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. Глеб Ретивых и Андрей Парфёнов выигрывают командный спринт на Кубке мира в Южной Корее
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Победный гол Андреа Чуканова
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Владимир Лешонок открывает счёт
05 февраля
◄ЛМ► 3 февраля. Глеб Ретивых выигрывает индивидуальный спринт на Кубке мира в Южной Корее
03 февраля
ТНТ (2.01.17)
02 февраля
ТРТР (2.01.17)
02 февраля
ТНТ (1.01.17)
01 февраля
ТРТР (1.01.17)
01 февраля
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Андрей Павленко забивает третий гол тюменцев
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. Глеб Ретивых и Андрей Парфёнов выигрывают командный спринт на Кубке мира в Южной Корее
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Победный гол Андреа Чуканова
05 февраля
◄ЛМ► 5 февраля. ФК «Тюмень» - «Иртыш» (3:1). Владимир Лешонок открывает счёт
05 февраля
◄ЛМ► 3 февраля. Глеб Ретивых выигрывает индивидуальный спринт на Кубке мира в Южной Корее
03 февраля
ТНТ (2.01.17)
02 февраля
ТРТР (2.01.17)
02 февраля
ТНТ (1.01.17)
01 февраля
ТРТР (1.01.17)
01 февраля
◄ЛМ► 31 января. «Тюменский Легион» - «Мамонты Югры». Грубейший фол Дениса Еркина на Максиме Ушакове
31 января
ТНТ (31.01.17)
31 января
ТРТР (31.01.17)
31 января
Тюмень спортивная (30.1.17)
30 января
ТРТР (30.01.17)
30 января
◄ЛМ► 29 января. ХК «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1
29 января
Ретивых и Парфенов выиграли командный спринт на олимпийской трассе (ВИДЕО)
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Семен Сучилов: «Надеюсь, в ТюмГУ гордятся мной»
05 февраля, 21:29Биатлон
Ни гонки без награды – таков девиз студента института физкультуры Тюменского госуниверситета Семёна Сучилова, который в воскресенье завоевал четвёртую биатлонную медаль в рамках Всемирной зимней Универсиады в Алматы ...
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Ольга Шестерикова: «В Алматы выступаю с температурой…»
05 февраля, 21:06Биатлон
Сразу трое студентов-биатлонистов Тюменского госуниверситета стали обладателями золотых медалей смешанной эстафеты в рамках Всемирной Зимней Универсиады в Алматы ...
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Тюменцы выиграли «Кубок Иртыша» (ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ОНЛАЙН)
05 февраля, 14:31Футбол
Пятого февраля в Омске завершился футбольный турнир «Кубок Иртыша» ...
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Александр Большунов сделал золотой дубль на первенстве мира
05 февраля, 09:56Лыжные гонки
Двукратным победителем первенства планеты по лыжным гонкам стал в США тюменец Александр Большунов ...
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«Рубин» получил три балла, не выходя на лед
05 февраля, 22:52Хоккей
В чемпионате Высшей хоккейной лиги 5 февраля состоялось пять матчей.
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Глеб Ретивых: «Финиш дался тяжело»
05 февраля, 22:26Лыжные гонки
Тюменские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфёнов выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Южной Корее. Они победили в упорной борьбе. Ретивых, выигравший ранее в Пхёнчхане также индивидуальный спринт «классикой», вырвал золото на финише у француза Лукаса Шанава.
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Александр Ивченко: «Молодые парни оставили приятное впечатление»
05 февраля, 19:00Футбол
Футбольный клуб «Тюмень» выиграл в Омске турнир «Кубок Иртыша». После ничьей в первом матче против молодёжного состава красноярского «Енисея» (2:2), затем подопечные Александра Ивченко только побеждали. Они разгромили казахстанский коллектив «Кызыл-Жар» (4:0), «Сибирь-м» из Новосибирска (6:0), а также местный «Иртыш» (3:1).
Хоккей
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«Рубин» уверенно победил в Пензе (ВИДЕО)
03 февраля, 23:35
Тюменский «Рубин» в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги справился с пензенским «Дизелем» - 3:1.
- «Рубин» получил три балла, не выходя на лед 05 февраля, 22:52
- 02.02Владимир Гусев: «Пришлось закручивать гайки…»
- 31.01«Тюменский Легион» дал бой югорчанам в повторном матче (ВИДЕО)
- 31.01Евгений Михалкевич: «С игроками нужно разговаривать»
- 30.01«Мамонты» сокрушили тюменцев (ФОТО, ВИДЕО)
- 29.01Евгений Михалкевич: «От любви до ненависти - одна заброшенная шайба»
- 27.01Андрей Чибисов: «Когда соперники устают, мы включаем эмоции»
- 27.01Евгений Михалкевич: «Соперники не подпускали нас к воротам»
- 25.01Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись»
- 25.01Евгений Михалкевич: «Мы знали, что соперник начнёт встречу активно»
- 25.01Тюменцы сразятся в Уфе с «Толпаром»
- 25.01Денис Сандер сыграет против «Рубина» (ВИДЕО)
- 23.01Алексей Ложкин: «Надо выбросить из головы мысли, что мы уже в плей-офф»
- 23.01Евгений Михалкевич: «У многих наших игроков закружилась голова от успехов»
Мини-футбол
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Тюменцы снова потерпели поражение от «Сибиряка» (ОНЛАЙН)
03 февраля, 19:03
Мини-футбольный клуб «Тюмень» не может победить в третьей игре кряду в чемпионате российской суперлиги. Чёрно-белые опять уступили на выезде новосибирскому «Сибиряку» - 2:5.
- Николай Балашов: «Встречи прошли без стычек» 04 февраля, 08:06
- 02.02Евгений Осинцев: «Эмоции нас перехлестывали…»
- 02.02Тюменцев ждут битвы в Новосибирске (ОНЛАЙН)
- 02.02Аксентиевич сможет сыграть в Новосибирске
- 01.02Александр Марфенко: «Больше не будем дарить очки соперникам»
- 01.02Иван Чишкала: «Обошлось без провокаций…»
- 31.01Николай Иванов: «Будем работать над тактикой»
- 29.01Ишимская команда разгромила дубль «Сибиряка»
- 29.01Артем Ниязов: «Рикардиньо умеет все»
- 28.01Максим Емельянов: «Никто не хочет уступать…»
- 27.01Дубль Джони не выручил в Бердске
- 26.01Дублеры споткнулись на старте
- 23.01Тюменки упрочили лидерство на «Востоке» (ФОТО)
- 23.01Абышев сделал дубль и получил «горчичник»
Фото
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант-Калининец» (Екатеринбург) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
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Футбол
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Тюменцы выиграли «Кубок Иртыша» (ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ОНЛАЙН)
05 февраля, 14:31
Пятого февраля в Омске завершился футбольный турнир «Кубок Иртыша». В последнем поединке на поле манежа «Красная Звезда» сошлись лидеры. ФК «Тюмень» сразился с местным «Иртышом» и оказался сильнее – 3:1.
- Александр Ивченко: «Молодые парни оставили приятное впечатление» 05 февраля, 19:00
- 03.02Никита Теленков: «Лучше набирать форму через игры»
- 03.02Радченко и Салимов находятся в «Тюмени» на просмотре
- 02.02Алексей Пустозёров: «С молодыми игралось нормально»
- 02.02Александр Ивченко: «Нашей основе щелкнули по носу»
- 02.02Пономарев и Заславский помогли «Иртышу»
- 02.02Земфира Халикова вызвана в Испанию
- 01.02ФК «Тюмень» турнир в Омске начнет с отдыха…
- 25.01Андрей Павленко: «Новый год отмечал в Тюмени»
- 24.01Даниил Карпов: «Команда приняла меня хорошо»
- 23.01Алексей Пустозеров: «Выбирался в лес на пробежки»
- 20.01ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников!
- 13.01Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан
- 13.01Виктор Тренев: «Возвращаем тюменцев из других городов»
Биатлон
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Старых и Логинов едут на чемпионат мира!
01 февраля, 18:40
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону. Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
- Семен Сучилов: «Надеюсь, в ТюмГУ гордятся мной» 05 февраля, 21:29
- 02.02Тренер Сучилова: «Семен рос парнем не робкого десятка»
- 02.02Семен Сучилов взял золото в спринте!
- 02.02Николай Полухин: «Мы в любой момент готовы выйти на старт»
- 01.02Луиза Носкова: «Тренерский штаб сделал разумный выбор»
- 29.01Леонид Гурьев: «Старых справилась блестяще»
- 28.01Ирина Старых стала чемпионкой Европы в пасьюте!
- 27.01Луиза Носкова: «В пасьюте можем продолжить медальную серию»
- 27.01Владимир Якушев: «Будем бороться за чемпионат мира в Тюмени»
- 27.01Ирина Старых выступит в спринте
- 27.01Евгений Гараничев будет отстаивать титул
- 25.01Ирина Старых выиграла золото континентального форума
- 25.01Владимир Якушев поздравил Логинова и Слепова с медалями чемпионата Европы
- 25.01Максим Кугаевский: « Логинов вложил все силы в мечту вернуться»
Волейбол
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Анастасия Косолапова: «Думала, что сезон пропущу…»
02 февраля, 09:48
Блокирующая Анастасия Косолапова пополнила ряды волейбольного клуба «Тюмень-ТюмГУ» перед минувшим туром чемпионата страны среди команд высшей лиги «А». В нём сибирячки дома дважды уступили «Северянке» из Череповца – 0:3, 1:3.
- Чемпионы с трудом одолели студентов 05 февраля, 18:55
- 01.02Тюменцы расторгли контракт с либеро
- 29.01Екатерина Хромойкина: «Надоело искать оправдания…»
- 29.01Игорь Гайдабура: «Наша главная беда – прием»
- 29.01Анастасия Чибрик: «Против сильного соперника играть интересно»
- 28.01Захар Пилипенко: «Игрой команды я остался недоволен»
- 27.01Анастасия Петряева: «Стараюсь не волноваться…»
- 26.01Тюменки остались без капитана…
- 25.01Сагадат Молдагумаров: «Быть связующим мне предложил Мерман»
- 24.01Анастасия Чибрик: «Во втором матче играли без нервов»
- 23.01Ирина Климанова: «Пришлось играть непривычную роль»
- 23.01Виталий Пастарнак: «Девчонок поразила инфекция…»
- 22.01Игорь Гайдабура: «Нашим волейболисткам вызывали «Скорую помощь»
- 22.01Дмитрий Рыков: «Не стали рисковать здоровьем игроков»
Лыжные гонки
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Александр Большунов сделал золотой дубль на первенстве мира
05 февраля, 09:56
Двукратным победителем первенства планеты по лыжным гонкам стал в США тюменец Александр Большунов. После победы в гонке на 15 км свободным стилем он оказался лучшим ещё и в скиатлоне. Вторую бронзу на соревнованиях выиграл другой тюменец – Денис Спицов.
- Ретивых и Парфенов выиграли командный спринт на олимпийской трассе (ВИДЕО) 05 февраля, 16:15
- 03.02На олимпийской трассе побегут спринтеры
- 03.02Денис Спицов: «Результатом я доволен, но намерен прибавить…»
- 03.02Егор Березин: «Финал – как фильм со спецэффектами»
- 02.02Егор Березин взял бронзу Всемирной Универсиады
- 01.02Андрей Иванов: «Большунов мог бороться за золото»
- 01.02Александр Большунов взял серебро в США
- 31.01Тюменка в США добралась до полуфинала
- 27.01Тюменцы побегут в США на олимпийской трассе
- 24.01Тюменцы отправятся на Универсиаду
- 23.01В Заинске отличились тюменские студенты
- 20.01Белову и Легкову разрешили тренироваться в сборной
- 19.01Веденина и Рочева выступят в Швеции
- 16.01Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах
Баскетбол
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Андрей Кириленко: «Поражен тюменским гостеприимством»
01 февраля, 14:50
Президент РФБ, звезда Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко завершил визит в Тюменскую область. Сначала в столице региона он открыл новую площадку, которая была отреставрирована совместными усилиями компании СИБУР и НБА. На следующий день «АК-47» провёл встречу и мастер-класс с тобольскими детьми.
- Дэвид Уоттс: «В России много талантливых детей» 01 февраля, 10:32
- 30.01Дмитрий Конов: «Мы создаем очаги развития баскетбола» (ФОТО)
- 27.01«Нефтяники» преследуют курсантов
- 23.01Иван Бернацкий: «Финал стал серьезным экзаменом…»
- 23.01Григорий Скрынник: «В перерыве тренер дает нам мед»
- 20.01Артем Фасеев «кинул» банкиров
- 19.01Сургутяне покорили «Урал»
- 13.01Тоболяки уступили в Уфе
- 11.01Григорий Скрынник «нагрузил» москвичей
- 10.01Сургутяне взобрались на вершину
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
Шахматы
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В Тюмени появился новый чемпион в классических шахматах
31 января, 13:20
В Тюмени завершился чемпионат города по классическим шахматам. Восемь десятков сибиряков нынче решили сражаться за награды. Призёры стали известны после партий девятого тура.
- Испугал гроссмейстера черным матом 01 февраля, 13:58
- 27.01Близится «классическая» развязка
- 27.01Шахматистам дадут полмиллиона за победу
- 19.01В чемпионате Тюмени грядет боевой уикенд
- 10.01Двинули вперед шахматные армии
- 09.01Тюменец будет биться за международный балл
- 09.01Рождество отметили молниеносными партиями
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев