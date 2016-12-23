Международный Союз биатлонистов вынес своё решение. Исполком организации специально собрался сегодня в Мюнхене. Обсуждалось, какие санкции применять к сборной России после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом. В нём говорилось о 31-м стреляющем лыжнике из нашей страны, якобы уличённом в использовании запрещённых средств.