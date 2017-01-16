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    • Гараничев в эстафете показал характер, россияне взяли бронзу Гараничев в эстафете показал характер, россияне взяли бронзу
    21 января, 20:31Биатлон

    Гараничев в эстафете показал характер, россияне взяли бронзу

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    • Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться» Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться» Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться» 21 января, 21:52Биатлон

       Второй день подряд сборная России по биатлону берёт медали на этапе Кубка планеты в итальянском Антхольце. В индивидуальной гонке победил тюменский воспитанник Антон Шипулин. А в мужской эстафете без него россияне взяли бронзу. Третьими стали Максим Цветков, представляющий Москву и Вологодскую область, тюменец Евгений Гараничев, питерский атлет Дмитрий Малышко и Антон Бабиков из Уфы.

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