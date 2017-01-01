Двукратным победителем первенства планеты по лыжным гонкам стал в США тюменец Александр Большунов. После победы в гонке на 15 км свободным стилем он оказался лучшим ещё и в скиатлоне. Вторую бронзу на соревнованиях выиграл другой тюменец – Денис Спицов.