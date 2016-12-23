В Тюмени на площадке у отеля «Восток» состоялся Рождественский турнир по хоккею на валенках. Состязания организовал ХК «Рубин». Победила дружина «Кречет». В её составе блистала тюменская воспитанница Валерия Павлова. Она является бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.

Хоккеисты «Кузнецких медведей» из Новокузнецка после двух побед над «Тюменским Легионом» в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги – 6:2 и 4:2 - должны были отправиться на следующие игры в Ханты-Мансийск в хорошем настроении. Не отправились. Причина банальна – примерно половина команды заболела и попала в одну из тюменских клиник.