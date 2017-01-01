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    • Ретивых и Парфенов выиграли командный спринт на олимпийской трассе (ВИДЕО) Ретивых и Парфенов выиграли командный спринт на олимпийской трассе (ВИДЕО)
    05 февраля, 16:15Лыжные гонки

    Ретивых и Парфенов выиграли командный спринт на олимпийской трассе (ВИДЕО)

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    • «Рубин» получил три балла, не выходя на лед «Рубин» получил три балла, не выходя на лед «Рубин» получил три балла, не выходя на лед 05 февраля, 22:52Хоккей

       В чемпионате Высшей хоккейной лиги 5 февраля состоялось пять матчей. 

    • Глеб Ретивых: «Финиш дался тяжело» Глеб Ретивых: «Финиш дался тяжело» Глеб Ретивых: «Финиш дался тяжело» 05 февраля, 22:26Лыжные гонки

       Тюменские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфёнов выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Южной Корее. Они победили в упорной борьбе. Ретивых, выигравший ранее в Пхёнчхане также индивидуальный спринт «классикой», вырвал золото на финише у француза Лукаса Шанава.

    • Александр Ивченко: «Молодые парни оставили приятное впечатление» Александр Ивченко: «Молодые парни оставили приятное впечатление» Александр Ивченко: «Молодые парни оставили приятное впечатление» 05 февраля, 19:00Футбол

       Футбольный клуб «Тюмень» выиграл в Омске турнир «Кубок Иртыша». После ничьей в первом матче против молодёжного состава красноярского «Енисея» (2:2), затем подопечные Александра Ивченко только побеждали. Они разгромили казахстанский коллектив «Кызыл-Жар» (4:0), «Сибирь-м» из Новосибирска (6:0), а также местный «Иртыш» (3:1).

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