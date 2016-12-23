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    • Хасан Мамтов: «Очень приятно признание людей, ради которых мы играем» Хасан Мамтов: «Очень приятно признание людей, ради которых мы играем»
    09 января, 19:09Футбол

    Хасан Мамтов: «Очень приятно признание людей, ради которых мы играем»

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    • Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием» Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием» Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием» 09 января, 19:50Хоккей

       В Тюмени на площадке у отеля «Восток» состоялся Рождественский турнир по хоккею на валенках. Состязания организовал ХК «Рубин». Победила дружина «Кречет». В её составе блистала тюменская воспитанница Валерия Павлова. Она является бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.

    • Почему «Кузнецкие медведи» оказались в больнице? Почему «Кузнецкие медведи» оказались в больнице? Почему «Кузнецкие медведи» оказались в больнице? 09 января, 19:25Хоккей

       Хоккеисты «Кузнецких медведей» из Новокузнецка после двух побед над «Тюменским Легионом» в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги – 6:2 и 4:2 - должны были отправиться на следующие игры в Ханты-Мансийск в хорошем настроении. Не отправились. Причина банальна – примерно половина команды заболела и попала в одну из тюменских клиник.

    • Коцич добрался до чертовой дюжины Коцич добрался до чертовой дюжины Коцич добрался до чертовой дюжины 09 января, 14:58Мини-футбол

       Сербский легионер мини-футбольного клуба «Тюмень» Младен Коцич укрепил лидирующие позиции в списке лучших распасовщиков чёрно-белых. Накануне команда Евгения Осинцева в выездной встрече чемпионата российской суперлиги взяла верх над «Ухтой» - 7:6.

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       В Тюмени в рамках праздничного подведения итогов областного конкурса «Спортивная элита-2016» чествовали команду «Шанс», которая в уходящем году завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. Когда сибиряки вместе со своим наставником Олегом Мелеховым появились на сцене, зрителей аплодировали им стоя.

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