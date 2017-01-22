Футбольный клуб «Тюмень» первый зимний сбор проводит дома. Вскоре коллектив отправится на турнир Омск. А затем – на Кипр, где состоится Кубок Футбольной национальной лиги. В составе сибиряков тренируется немало молодых парней, в том числе, вернувших в родной город из других городов. Вместе с тем есть и потери.