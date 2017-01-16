Второй день подряд сборная России по биатлону берёт медали на этапе Кубка планеты в итальянском Антхольце. В индивидуальной гонке победил тюменский воспитанник Антон Шипулин. А в мужской эстафете без него россияне взяли бронзу. Третьими стали Максим Цветков, представляющий Москву и Вологодскую область, тюменец Евгений Гараничев, питерский атлет Дмитрий Малышко и Антон Бабиков из Уфы.