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◄ЛМ► 26 декабря. ХК «Рубин» - «Сарыарка» - 2:1 Б (голы + овертайм + буллиты)
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Тюмень спортивная (26.12.16)
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ТРТР (26.12.2016)
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Тюменская арена (25.12.16)
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◄ЛМ► 24 декабря. ХК «Рубин» - «Сокол» - 4:1
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ТРТР (23.12.2016)
23 декабря
ТНТ (30.12.2016)
30 декабря
ТРТР (30.12.2016)
30 декабря
ТНТ (29.12.2016)
29 декабря
ТРТР (29.12.2016)
29 декабря
ТНТ (28.12.2016)
28 декабря
ТРТР (28.12.2016)
28 декабря
ТНТ (27.12.2016)
27 декабря
ТРТР (27.12.2016)
27 декабря
◄ЛМ► 26 декабря. ХК «Рубин» - «Сарыарка» - 2:1 Б (голы + овертайм + буллиты)
26 декабря
Тюмень спортивная (26.12.16)
26 декабря
ТРТР (26.12.2016)
26 декабря
Тюменская арена (25.12.16)
25 декабря
◄ЛМ► 24 декабря. ХК «Рубин» - «Сокол» - 4:1
24 декабря
ТНТ (23.12.2016)
23 декабря
ТРТР (23.12.2016)
23 декабря
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Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом»
09 января, 14:57Лыжные гонки
Чемпионом лыжной многодневки «Тур де Ски» стал югорчанин Сергей Устюгов ...
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Александр Елфимов: «Такие голы, как от Логинова, нельзя пропускать»
09 января, 14:50Мини-футбол
Мини-футбольный клуб «Ухта» был близок к тому, чтобы добиться положительного результата в домашней встрече чемпионата российской суперлиги ...
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Тюменского полковника поздравляют чемпионы
09 января, 11:00Хроника
Тюменец Сергей Пышминцев принимает поздравления с 60-летним юбилеем от известных спортсменов, представляющих разные страны ...
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Гараничев приедет в Рупольдинг 11 января
09 января, 10:02Биатлон
Пятый этап Кубка мира по биатлону состоится в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января ...
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Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием»
09 января, 19:50Хоккей
В Тюмени на площадке у отеля «Восток» состоялся Рождественский турнир по хоккею на валенках. Состязания организовал ХК «Рубин». Победила дружина «Кречет». В её составе блистала тюменская воспитанница Валерия Павлова. Она является бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.
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Почему «Кузнецкие медведи» оказались в больнице?
09 января, 19:25Хоккей
Хоккеисты «Кузнецких медведей» из Новокузнецка после двух побед над «Тюменским Легионом» в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги – 6:2 и 4:2 - должны были отправиться на следующие игры в Ханты-Мансийск в хорошем настроении. Не отправились. Причина банальна – примерно половина команды заболела и попала в одну из тюменских клиник.
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Коцич добрался до чертовой дюжины
09 января, 14:58Мини-футбол
Сербский легионер мини-футбольного клуба «Тюмень» Младен Коцич укрепил лидирующие позиции в списке лучших распасовщиков чёрно-белых. Накануне команда Евгения Осинцева в выездной встрече чемпионата российской суперлиги взяла верх над «Ухтой» - 7:6.
Хоккей
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Почему «Кузнецкие медведи» оказались в больнице?
09 января, 19:25
Хоккеисты «Кузнецких медведей» из Новокузнецка после двух побед над «Тюменским Легионом» в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги – 6:2 и 4:2 - должны были отправиться на следующие игры в Ханты-Мансийск в хорошем настроении. Не отправились. Причина банальна – примерно половина команды заболела и попала в одну из тюменских клиник.
- Валерия Павлова: «На валенках сыграла с удовольствием» 09 января, 19:50
- 08.01Виталий Зотов: «С лидерами играть интереснее»
- 07.01Владимир Гусев: «Уступили в реализации голевых моментов»
- 07.01Тюменцы уступили в битве с «медведями» (ВИДЕО)
- 07.01«Рубин» 8 января сыграет в хоккей на валенках
- 06.01Тюменцы уступили молодёжной «Кузне» (ФОТО, ВИДЕО)
- 05.01«Легион» столкнется с кузнецкими медведями (ВИДЕО)
- 30.12Молодежная команда одолела юниоров
- 29.12Алексей Ложкин: «Мы не должны проехать мимо плей-офф»
- 28.12Евгений Михалкевич: «В следующем году будет интереснее»
- 27.12Игорь Сафаралеев: «Меня переполняли эмоции!»
- 26.12Евгений Михалкевич: «Команде нужны силы, эмоции и поддержка трибун »
- 26.12Константин Белов: «Стараемся оправдывать доверие»
- 25.12Виталий Каменев: «Победа была крайне необходима»
Мини-футбол
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МФК «Тюмень» сотворил эффектный камбэк в Ухте (ОНЛАЙН)
08 января, 19:43
Мини-футбольный клуб «Тюмень» стартовал с победы в 2017 году. Сибиряки сумели в выездной встрече чемпионата российской суперлиги одолеть «Ухту» - 7:6. В составе триумфаторов дубль оформил нападающий сборной Сербии Младен Коцич.
- Евгений Осинцев: «Концовка первого тайма была кошмарной…» 08 января, 20:37
- 30.12Артур Цыба: «Новогодний турнир пошел на пользу»
- 29.12Замтарадзе сыграет в новогоднем финале
- 28.12Екатерина Круглова: «Мы мечтаем о медалях!»
- 25.12Артем Антошкин: «К плей-офф должны все собраться»
- 25.12Тюменки вернули лидерство на «Востоке»
- 24.12Андрей Соколов: «Мы верим, что все наладится»
- 24.12Евгений Осинцев: «Стандарты «Дины» решили все»
- 23.12Евгений Осинцев: «Зуев вспомнил молодость»
- 23.12Ильнур Исламов: «Соперник набрал сильный ход»
- 23.12«Запсибколледж» победил в тюменском дерби
- 23.12Иван Филиппов: «У Комарова можно многому научиться»
- 23.12Абрамович и Лобков пропустят игры в Троицке
- 22.12Тюменцы не сыграют в «Кубке Еременко»
Фото
Футбол
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Хасан Мамтов: «Очень приятно признание людей, ради которых мы играем»
09 января, 19:09
Лучшим спортсменом 2016 года по версии посетителей сайта АСН «Тюменская арена» стал Хасан Мамтов. За него в голосовании высказались 44 процента респондентов.
- Мамтов может получить Галыша в помощь 30 декабря, 10:48
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
- 26.11Александр Ивченко: «Доволен результатом и содержанием игры»
- 26.11Данил Кленкин: «Победу посвятили рождению дочки у Пустозерова»
- 24.11Виктор Тренев возглавил дубль ФК «Тюмень»
- 22.11Павел Шакуро: «С нетерпением жду матча против киприотов»
- 21.11Тюменскую футболистку вновь вызвали в сборную
- 19.11Андреа Чуканов: «В тюменском клубе дают шанс молодежи»
- 18.11Нальчане прилетят без бомбардира и Каркаева
- 17.11Шакуро и Чуканов сыграют за сборную ФНЛ
Биатлон
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Услугина в пасьюте отыграла шесть позиций
07 января, 20:11
В немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону прошли гонки преследования. У мужчин победил безусловный лидер общего зачёта – француз Мартен Фуркад.
- Гараничев приедет в Рупольдинг 11 января 09 января, 10:02
- 07.01Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU
- 06.01Ирина Услугина пробилась в пасьют
- 05.01Логинов и Сливко были близки к медалям в Мартелле
- 27.12Анастасия Загоруйко: «С дочкой помогают общаться информационные технологии»
- 26.12Ирина Старых вернулась в сборную России
- 26.12Максим Кугаевский: «Гараничев будет готовиться индивидуально по планам Гросса»
- 24.12Симон Фуркад: «IBU принял откровенно глупое решение»
- 22.12Дмитрий Грамотин: «Решение о переносе Кубка мира стало болезненным»
- 22.12Леонид Гурьев: «Тюмень провела бы невероятные соревнования»
- 21.12Анастасия Токарева стала мамой во второй раз
- 21.12Тюменские юниоры выиграли «Ижевскую винтовку»
- 21.12Владимир Якушев: «Из событий года выделю нашу победу в борьбе за ЧМ-2021»
- 20.12Гараничева возьмут в Оберхоф без отбора
Волейбол
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Елизавета Котова: «Запомнилась победа на первенстве Европы»
30 декабря, 13:40
Одним из кандидатов на звание лучшего спортсмена области 2016 года является волейболистка Елизавета Котова. Опрос проводит АСН «Тюменская арена». В уходящем году сибирячка стала победительницей первенства Европы (девушки не старше 1998 года рождения), а также дебютировала в суперлиге в составе подмосковного коллектива «Заречье-Одинцово».
- Владислав Наумов: «На первой тренировке поиграли в футбол» 06 января, 19:06
- 27.12Глеб Радченко: «Импонирует игра Максима Михайлова»
- 26.12Александр Сусанин: «На Новый год уеду в Москву»
- 26.12Дмитрий Кравченко: «Встретим праздник с хорошим настроением»
- 25.12Дмитрий Рыков: «Сделали подарок капитану»
- 23.12Владислав Наумов: «Доказали, что мы – команда!»
- 22.12Александр Сусанин: «Хорошо, что в соперниках был Киров»
- 22.12Дмитрий Рыков: «Все игроки выходили на площадку»
- 21.12Мария Ивонькина: «В свой адрес агрессии не видим»
- 21.12Дмитрий Рыков: «Команда выглядела разобранной…»
- 20.12Третий тур пройдет в Ижевске
- 19.12Дебют тюменца получился серебряным
- 16.12Анастасия Веселова получила травму в гостях
- 15.12Хозяева выбыли из Кубка России
Лыжные гонки
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Сергей Устюгов блестяще выиграл «Тур Де Ски»
08 января, 19:20
Невероятным достижением отметился на многодневке «Тур де Ски», входящей в программу Кубка планеты по лыжным гонкам, югорчанин Сергей Устюгов. Он не просто выиграл престижные соревнования, но и сделал это ярко, красиво и без вариантов, установив ряд рекордов.
- Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом» 09 января, 14:57
- 29.12В США поедут шестеро тюменских лыжников
- 28.12Александр Большунов оформил золотой дубль на «Красногорской лыжне»
- 28.12Александр Большунов выиграл «Красногорскую лыжню»
- 26.12Большунов заметен на «Красногорской лыжне»
- 23.12Денис Спицов: «К нам цепляются, а другим сходит с рук»
- 23.12Андрей Иванов: «Мы все равно дождемся Кубка мира в Тюмени»
- 20.12В Кубке наций можно догнать шведов и финнов
- 19.12Тюменка остановилась в шаге от медали
- 16.12Белова и Веденину ждут французские старты
- 15.12Все рейтинги возглавляют норвежцы
- 15.12Глеб Ретивых выиграл спринт на Кубке России
- 13.12Ольга Кучерук: «В финале надо бежать на все бабки»
- 12.12Татьяна Алёшина: «В финале решила заранее создать отрыв»
Баскетбол
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Алексей Городецкий: «Мы всегда готовы к игре»
28 декабря, 11:09
В Тюмени в рамках праздничного подведения итогов областного конкурса «Спортивная элита-2016» чествовали команду «Шанс», которая в уходящем году завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. Когда сибиряки вместе со своим наставником Олегом Мелеховым появились на сцене, зрителей аплодировали им стоя.
- «Атлант» проиграл дуэль лидеру 29 декабря, 13:46
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
- 15.12Дмитрий Кармакских: «Были обязаны выиграть эти матчи»
- 14.12Сибиряки покорили «Сахалин»
- 14.12Дмитрий Кармакских вытащил «Гвардию»
- 08.12«Вызов» уступил фавориту
- 07.12Обменялись победами с лидером дивизиона «ТОП»
- 07.12«СОЮЗ» оказался сильнее банкиров
- 07.12Омутинский Пермяков насолил тюменцам
- 05.12Тоболяки дали бой «Уралмашу»
- 25.11Анна Глуховеря верила в победу…
- 25.11Олег Мелехов: «Ветеранский финал впечатлил болельщиков»
- 23.11Северянки вырвали победу в Воронеже
- 22.11«Нефтехимик» дал бой лидеру
Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- Тюменец будет биться за международный балл 09 января, 14:33
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев
- 19.12В тюменской «классике» появились новые лидеры
- 19.12Тюменец сражался в рапид и блиц в Эстонии
- 16.12В «классике» доигрались до триумвирата
- 15.12Школьники провели мировые шахматные баталии
- 15.12Чемпионы разошлись миром
- 11.12Областные титулы разыграли в блице
- 09.12Сражения за областные титулы начнут с блица