Телевидение
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
ТНТ (24.01.17)
24 января
ТРТР (24.01.17)
24 января
◄ЛМ► 23 января. ХК «Рубин» - «Ариада-НХ» - 5:4 Б (голы + овертайм + буллиты)
23 января
Тюмень спортивная (23.1.17)
23 января
ТРТР (23.01.17)
23 января
Тюменская арена (22.1.17)
22 января
ТНТ (20.01.17)
20 января
ТРТР (20.01.17)
20 января
ТНТ (19.01.17)
19 января
ТРТР (19.01.17)
19 января
ТНТ (18.01.17)
18 января
ТРТР (18.01.17)
18 января
◄ЛМ► 25 января. ХК «Рубин» - ХК «Саров» - 1:0
25 января
ТНТ (25.01.17)
25 января
ТРТР (25.01.17)
25 января
ТНТ (24.01.17)
24 января
ТРТР (24.01.17)
24 января
◄ЛМ► 23 января. ХК «Рубин» - «Ариада-НХ» - 5:4 Б (голы + овертайм + буллиты)
23 января
Тюмень спортивная (23.1.17)
23 января
ТРТР (23.01.17)
23 января
Тюменская арена (22.1.17)
22 января
ТНТ (20.01.17)
20 января
ТРТР (20.01.17)
20 января
ТНТ (19.01.17)
19 января
ТРТР (19.01.17)
19 января
ТНТ (18.01.17)
18 января
ТРТР (18.01.17)
18 января
Владимир Якушев поздравил Старых с победой
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Артем Антошкин: «Арена в Зволле вязкая и медленная…»
26 января, 10:43Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу успешно начала своё заграничное турне ...
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Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись»
25 января, 23:09Хоккей
На родном льду Дворца спорта тюменский «Рубин» добился успеха в поединке чемпионата ВХЛ с хоккейным клубом «Саров» - 1:0 ...
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Бросок Максима Зюзякина принес «Рубину» победу (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ВИДЕО)
25 января, 22:11Хоккей
В рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменский «Рубин» с минимальным перевесом одолел ХК «Саров» - 1:0 ...
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Леонид Гурьев: «Старых прекрасно умеет стрелять на ноль»
25 января, 19:21Биатлон
Тюменка Ирина Старых стала чемпионкой Европы по биатлону в польском местечке Душники-Здруй в индивидуальной гонке на 15 км ...
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ТДСК послал «Бойца» в нокаут!
26 января, 14:28Мини-футбол
Очередной результативный поединок состоялся с участием «Бойца», который выступает в чемпионате Тюмени по мини-футболу среди клубов суперлиги. Со счётом 2:15 этот коллектив уступил представителям ТДСК.
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Ярослава в Уфе принесла Тюмени золото
26 января, 14:22Биатлон
В Уфе стартовал пятый этап Кубка России по биатлону. Соревнования открыл спринт.
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Алена Конушина: «Показали нескучную игру с «Атлантом»
26 января, 14:22Мини-футбол
Тюменский «Запсибколледж» является безоговорочным лидером чемпионата России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (дивизион «Восток»). Недавно команда Евгения Беломоина добилась очередных побед в домашнем туре на площадке СК «Атлант» в Ялуторовске. У сибирячек первые голы в «вышке» провела 18-летняя Алёна Конушина.
Хоккей
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Бросок Максима Зюзякина принес «Рубину» победу (ФОТО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ, ВИДЕО)
25 января, 22:11
В рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменский «Рубин» с минимальным перевесом одолел ХК «Саров» - 1:0.
- Константин Майоров: «Во втором периоде мы проснулись» 25 января, 23:09
- 25.01Денис Сандер сыграет против «Рубина» (ВИДЕО)
- 23.01Алексей Ложкин: «Надо выбросить из головы мысли, что мы уже в плей-офф»
- 23.01Евгений Михалкевич: «У многих наших игроков закружилась голова от успехов»
- 22.01«Легион» пропустил гораздо больше, чем забросил…
- 22.01Евгений Михалкевич: «Требования к игрокам у нас простые»
- 21.01«Легион» уступил в Екатеринбурге
- 19.01Евгений Михалкевич: «На площадке были борьба и обилие голов»
- 19.01Дмитрий Клопов: «Ничего сверхъестественного мы не делаем»
- 17.01Денис Ячменев отметил в «Рубине» юбилей
- 17.01Евгений Михалкевич: «Ключевой момент произошел во втором периоде»
- 17.01Евгений Рыбницкий: «Ребята пластались, принимая броски на себя»
- 16.01«Рубин» покинули два форварда и один защитник
- 16.01Егор Кунгурцев наберется опыта в «Спутнике»
Мини-футбол
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Артем Антошкин: «Арена в Зволле вязкая и медленная…»
26 января, 10:43
Сборная России по мини-футболу успешно начала своё заграничное турне. Подопечные Сергея Скоровича в Зволле дважды одолели представителей Голландии (4:1 и 1:0). Капитан МФК «Тюмень» Артём Антошкин поделился своими впечатлениями от встреч с «оранжевой» командой.
- Дублеры споткнулись на старте 26 января, 12:20
- 20.01Евгений Осинцев: «Вижу Курбатова игроком основы»
- 20.01Андрей Соколов: «За брата переживаю больше, чем за себя»
- 20.01Футболистки сыграют в Ялуторовске
- 19.01Миодраг Аксентиевич вернулся в строй
- 18.01Антошкин и Батырев вызваны в «Аквариум»
- 18.01Александра Самородова: «Хотим добраться до финала»
- 17.01Аксентиевич попал в число лучших вратарей мира
- 17.01Артем Антошкин: «Гости играли агрессивно»
- 16.01Давид Асланян: «Опять пропустили с дальней штанги…»
- 15.01Евгений Осинцев: «Соперник здорово оборонялся»
- 15.01Артем Антошкин: «Встретились команды с неуступчивым характером»
- 13.01Финал женского Кубка вернется в Тюмень
- 13.01Джони вызвали в «молодежку»
Фото
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Тюмень» - «Краснокамск»
- Женщины. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 4-й тур. «Атлант-Калининец» (Екатеринбург) - «Запсибколледж» (Тюмень)
- XIII тур российской суперлиги. МФК «Тюмень» - «Прогресс» (Глазов)
- Чемпионат МХЛ. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) - 1:4. 10 января 2017 года
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Футбол
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Евгений Маслов: «Таказов, Третьяков и Кучиев ищут новые клубы»
23 января, 16:25
Футбольный клуб «Тюмень» первый зимний сбор проводит дома. Вскоре коллектив отправится на турнир Омск. А затем – на Кипр, где состоится Кубок Футбольной национальной лиги. В составе сибиряков тренируется немало молодых парней, в том числе, вернувших в родной город из других городов. Вместе с тем есть и потери.
- Андрей Павленко: «Новый год отмечал в Тюмени» 25 января, 20:41
- 20.01ФК «Тюмень» возвращает перспективных воспитанников!
- 13.01Кубок ФНЛ начнем матчем против хабаровчан
- 13.01Виктор Тренев: «Возвращаем тюменцев из других городов»
- 10.01Данил Кленкин тренируется с «Крыльями Советов»
- 30.12Мамтов может получить Галыша в помощь
- 22.12В Казани отметили тюменского полузащитника
- 21.12ФК «Тюмень» может заявлять новичков, а лидеры – нет
- 06.12Павел Шакуро: «Во время отдыха подтяну учебу»
- 06.12Андреа Чуканов: «На море буду делать пробежки»
- 05.12Игру со спартаковцами перенесли на 22 марта
- 30.11Шакуро и Чуканов помогли сборной ФНЛ на Кипре
- 29.11Шакуро и Чуканов сыграют на Кипре
- 26.11Александр Ивченко: «Доволен результатом и содержанием игры»
Биатлон
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Александр Логинов стал чемпионом Европы!
25 января, 15:35
В Польше в Душниках-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Соревнования открыла мужская индивидуальная гонка на 30 км с четырьмя огневыми рубежами. Каждый промах карался штрафной минутой.
- Ирина Старых выиграла золото континентального форума 25 января, 18:56
- 25.01Евгений Гараничев: «Конкуренция в сборной заставляет расти»
- 22.01Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте
- 21.01Луиза Носкова: «Гараничев молодец, хоть и заставил поволноваться»
- 20.01Владимир Шипулин: «Антона готовят к чемпионату мира»
- 20.01Андрей Маковеев: «Антхольц подходит Шипулину»
- 19.01Услугину в Антхольце подвела стрельба
- 19.01Евгений Гараничев: «Постоянно общаюсь с сыном по видеосвязи…»
- 19.01Фролина побежит следом за Услугиной
- 18.01Старых составит компанию Логинову на чемпионате Европы
- 18.01Братья Печенкины и Шестерикова едут на Универсиаду
- 18.01Год назад россияне блистали в Италии
- 17.01Дарья Домрачева: «Не надо подозревать, главное – следить за собой»
- 17.01Логинов ворвался в тройку лучших
Волейбол
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Тюменский клуб подписал блокирующую
25 января, 11:18
Женский волейбольный клуб «Тюмень-ТюмГУ», выступающий в чемпионате страны среди команд высшей лиги «А», пополнил свой состав новым игроком. Сибирскую дружину усилила блокирующая Анастасия Косолапова.
- Тюменки остались без капитана… 26 января, 11:30
- 23.01Ирина Климанова: «Пришлось играть непривычную роль»
- 23.01Виталий Пастарнак: «Девчонок поразила инфекция…»
- 22.01Игорь Гайдабура: «Нашим волейболисткам вызывали «Скорую помощь»
- 22.01Дмитрий Рыков: «Не стали рисковать здоровьем игроков»
- 22.01В Ижевске проиграли лидеру
- 20.01Постараются вновь обыграть лидера
- 19.01Сергей Шульга: «Игрока в себе еще не изжил»
- 19.01Обыграли греков с помощью тюменцев
- 18.01Дмитрий Рыков: «Тяжело без двух основных нападающих…»
- 18.01Александр Сусанин: «Наблюдать игру со стороны сложнее»
- 18.01Дмитрий Рыков: «С уральцами привычно сыграли пять партий»
- 17.01На старте сразятся с неудобной «Магниткой»
- 17.01Александр Сиюткин: «Начал бегать, но прыгать пока нельзя»
Лыжные гонки
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Белов и Легков ждут решения FIS на следующей неделе
14 января, 15:10
Международная федерация лыжных видов (FIS) провела слушания по делу российских лыжников – тюменца Евгения Белова и Александра Легкова из Ханты-Мансийска. Напомним, что оба атлета временно отстранены от соревнований после публикации доклада Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.
- Тюменцы отправятся на Универсиаду 24 января, 10:39
- 19.01Веденина и Рочева выступят в Швеции
- 16.01Андрей Парфенов выиграл спринт в Раубичах
- 16.01Финал Кубка мира из Тюмени перенесли в Квебек
- 15.01Устюгову помешало падение, Матвеева взяла два золота
- 13.01Судьба Белова и Легкова решится в пятницу…
- 11.01К первенству мира готовятся в Сочи
- 09.01Андрей Иванов: «Устюгов всегда был большим талантом»
- 02.01Сергей Устюгов снова победил на «Тур де Ски»
- 29.12Андрей Иванов: «Нашим талантам важно не потерять голову»
- 29.12В США поедут шестеро тюменских лыжников
- 28.12Александр Большунов оформил золотой дубль на «Красногорской лыжне»
- 28.12Александр Большунов выиграл «Красногорскую лыжню»
- 26.12Большунов заметен на «Красногорской лыжне»
Баскетбол
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Тоболяки штурмовали «Эльбрус»
26 января, 14:19
Очередные матчи провёл тобольский «Нефтехимик» в чемпионате России по баскетболу среди клубов третьего дивизиона суперлиги. На домашней площадке сибиряки обменялись победами с «Эльбрусом» из Черкесска – 96:82 и 89:97.
- Иван Бернацкий: «Финал стал серьезным экзаменом…» 23 января, 14:27
- 19.01Сургутяне покорили «Урал»
- 13.01Тоболяки уступили в Уфе
- 11.01Григорий Скрынник «нагрузил» москвичей
- 10.01Сургутяне взобрались на вершину
- 29.12«Атлант» проиграл дуэль лидеру
- 26.12Усилий Дарьи и Яны оказалось недостаточно
- 19.12Уступили северным соседям
- 19.12Гвардейцы «помахались» с малаховцами
- 15.12Дмитрий Кармакских: «Были обязаны выиграть эти матчи»
- 14.12Сибиряки покорили «Сахалин»
- 14.12Дмитрий Кармакских вытащил «Гвардию»
- 08.12«Вызов» уступил фавориту
- 07.12Обменялись победами с лидером дивизиона «ТОП»
Шахматы
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В Гронингене тюменец сражался с гроссмейстерами
29 декабря, 10:52
По две партии осталось провести шахматистам, выступающим в международном фестивале «Groningen - 2016», который проходит в Нидерландах. В турнире «А» старается показать высокий результат мастер ФИДЕ из Тюмени Михаил Попов.
- В чемпионате Тюмени грядет боевой уикенд 19 января, 13:41
- 09.01Рождество отметили молниеносными партиями
- 30.12Геннадий Шантуров: «Шахматы помогают детям развивать память и логику»
- 29.12В рапиде финишировали семнадцатыми
- 27.12Дуэты вели шахматные баталии
- 26.12Шахматисты фестивалят в Гронингене
- 26.12Все «рубились» в новогодний блиц
- 23.12Шахматисты сядут за столы в Катаре
- 21.12В «классике» областной титул выиграл Вадим Колупаев
- 19.12В тюменской «классике» появились новые лидеры
- 19.12Тюменец сражался в рапид и блиц в Эстонии
- 16.12В «классике» доигрались до триумвирата
- 15.12Школьники провели мировые шахматные баталии
- 15.12Чемпионы разошлись миром